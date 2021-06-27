https://ria.ru/20210627/gosduma-1738793974.html

В Госдуме рассказали, сколько сэкономят на гостиницах для депутатов

В Госдуме рассказали, сколько сэкономят на гостиницах для депутатов - РИА Новости, 27.06.2021

В Госдуме рассказали, сколько сэкономят на гостиницах для депутатов

Понижение класса гостиниц, в которых будут останавливаться депутаты Госдумы нового созыва сразу после избрания до получения ими служебного жилья, с 5-ти до 4-х... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:09

2021-06-27T12:09

2021-06-27T12:37

госдума рф

вячеслав володин

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Понижение класса гостиниц, в которых будут останавливаться депутаты Госдумы нового созыва сразу после избрания до получения ими служебного жилья, с 5-ти до 4-х звезд позволит сэкономить 180 миллионов рублей, сообщил в воскресенье парламентским журналистам руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин."Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения "звездности" гостиниц до 4-х звезд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей", - сказал Дивейкин.Он уточнил, что речь идёт о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что экономия бюджетных средств в результате оптимизации работы седьмого созыва Государственной думы составила почти 2,4 миллиарда рублей. Были оптимизированы расходы по ряду направлений, это было сделано по поручению спикера Госдумы.Также совершенствование системы закупки авиабилетов для депутатов Госдумы позволило за два года сэкономить более 400 миллионов рублей, сообщил в воскресенье парламентским журналистам руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин."После оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за два года уже составила 405 миллионов рублей", - сказал Дивейкин.

https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html

москва

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госдума рф, вячеслав володин, москва