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https://ria.ru/20210627/feldsher-1738831172.html
Власти рассказали о состоянии фельдшера после ДТП со скорой под Самарой
Власти рассказали о состоянии фельдшера после ДТП со скорой под Самарой - РИА Новости, 27.06.2021
Власти рассказали о состоянии фельдшера после ДТП со скорой под Самарой
Фельдшер, пострадавший в результате ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, находится в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T21:57
2021-06-27T21:57
россия
дмитрий азаров
самарская область
отрадное
происшествия
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Фельдшер, пострадавший в результате ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, находится в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Ранее в прокуратуре сообщили, что в Отрадном в воскресенье столкнулись машина скорой медицинской помощи (СМП), легковой автомобиль и "КамАЗ", в результате водитель "скорой" погиб и еще шесть человек, включая 16-летнюю девочку, пострадали. Прокуратура проводит проверку. По данным полиции, "скорая" в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз."В результате аварии погиб водитель СМП, пострадали еще шестеро, в том числе фельдшер и двое пациентов. Всем им оказывается всесторонняя медицинская помощь на базе Отрадненской ЦГБ. К фельдшеру, который находится в тяжелом состоянии, направлена бригада санавиации из Самарской областной клинической больницы имени Середавина", - говорится в сообщении.Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родственникам погибшего водителя и слова поддержки пострадавшим в ДТП."Ситуация находится на контроле главы региона. Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Родственникам погибшего будет, в том числе, оказана материальная помощь", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210627/skoraya-1738830689.html
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россия, дмитрий азаров, самарская область, отрадное, происшествия
Власти рассказали о состоянии фельдшера после ДТП со скорой под Самарой
21:57 27.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Власти рассказали о состоянии фельдшера после ДТП со скорой под Самарой

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Фельдшер, пострадавший в результате ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, находится в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Ранее в прокуратуре сообщили, что в Отрадном в воскресенье столкнулись машина скорой медицинской помощи (СМП), легковой автомобиль и "КамАЗ", в результате водитель "скорой" погиб и еще шесть человек, включая 16-летнюю девочку, пострадали. Прокуратура проводит проверку. По данным полиции, "скорая" в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
Вчера, 21:44
В МВД раскрыли подробности ДТП со скорой в Самарской области
"В результате аварии погиб водитель СМП, пострадали еще шестеро, в том числе фельдшер и двое пациентов. Всем им оказывается всесторонняя медицинская помощь на базе Отрадненской ЦГБ. К фельдшеру, который находится в тяжелом состоянии, направлена бригада санавиации из Самарской областной клинической больницы имени Середавина", - говорится в сообщении.
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родственникам погибшего водителя и слова поддержки пострадавшим в ДТП.
"Ситуация находится на контроле главы региона. Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Родственникам погибшего будет, в том числе, оказана материальная помощь", - отметили в пресс-службе.
 
РоссияДмитрий АзаровСамарская областьОтрадноеПроисшествия
 
 
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