https://ria.ru/20210627/esminets-1738805233.html

Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze

Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze - РИА Новости, 27.06.2021

Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze

Ракетный эсминец США USS Ross прибыл в Одессу для участия в ежегодных учениях Sea Breeze. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:51

2021-06-27T14:51

2021-06-27T14:58

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетный эсминец США USS Ross прибыл в Одессу для участия в ежегодных учениях Sea Breeze.Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море."Ракетный эсминец USS Ross ВМС США прибыл в Одессу, Украина, для участия в учениях Sea Breeze!" - сообщается на официальной странице учений в Twitter.

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