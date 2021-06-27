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Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze - РИА Новости, 27.06.2021
Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
Ракетный эсминец США USS Ross прибыл в Одессу для участия в ежегодных учениях Sea Breeze. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:51
2021-06-27T14:51
2021-06-27T14:58
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетный эсминец США USS Ross прибыл в Одессу для участия в ежегодных учениях Sea Breeze.Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море."Ракетный эсминец USS Ross ВМС США прибыл в Одессу, Украина, для участия в учениях Sea Breeze!" - сообщается на официальной странице учений в Twitter.
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одесса, сша, безопасность, в мире
Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:51 27.06.2021 (обновлено: 14:58 27.06.2021)
Ракетный эсминец ВМС США прибыл в Одессу для совместных с Украиной учений Sea Breeze