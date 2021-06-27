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Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации - РИА Новости, 27.06.2021
Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны украинских силовиков не сойдут им с рук, Народная милиция... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T15:44
2021-06-27T15:44
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны украинских силовиков не сойдут им с рук, Народная милиция будет предпринимать соответствующие шаги для защиты жителей республики.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье утром в результате обстрела украинскими силовиками Горловки была ранена женщина.Глава ДНР отметил, что по его приказу после безрезультатной попытки задействовать координационный механизм при участии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Народной милицией "был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины".Он отметил, что в случае обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Народная милиция ДНР "вправе использовать все возможности по защите граждан, предоставленные мерами по усилению перемирия"."За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем", - добавил Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210625/donbass-1738624291.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире
Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:44 27.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны украинских силовиков не сойдут им с рук, Народная милиция будет предпринимать соответствующие шаги для защиты жителей республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье утром в результате обстрела украинскими силовиками Горловки была ранена женщина.
Глава ДНР отметил, что по его приказу после безрезультатной попытки задействовать координационный механизм при участии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Народной милицией "был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины".

"Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне: ДНР будет предпринимать соответствующие шаги для обеспечения безопасности своих жителей", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном пресс-службой администрации главы.

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Он отметил, что в случае обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Народная милиция ДНР "вправе использовать все возможности по защите граждан, предоставленные мерами по усилению перемирия".
"За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем", - добавил Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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