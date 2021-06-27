https://ria.ru/20210627/donbass-1738808593.html

Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации

Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации - РИА Новости, 27.06.2021

Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны украинских силовиков не сойдут им с рук, Народная милиция... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T15:44

2021-06-27T15:44

2021-06-27T15:44

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны украинских силовиков не сойдут им с рук, Народная милиция будет предпринимать соответствующие шаги для защиты жителей республики.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье утром в результате обстрела украинскими силовиками Горловки была ранена женщина.Глава ДНР отметил, что по его приказу после безрезультатной попытки задействовать координационный механизм при участии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Народной милицией "был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины".Он отметил, что в случае обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Народная милиция ДНР "вправе использовать все возможности по защите граждан, предоставленные мерами по усилению перемирия"."За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем", - добавил Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210625/donbass-1738624291.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184664.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире