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В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 27.06.2021
В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:31
2021-06-27T10:31
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики оборудуют позиции в районе поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе."В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Новотошковское зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
10:31 27.06.2021
 
© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости

ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики оборудуют позиции в районе поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.
"В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Новотошковское зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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