https://ria.ru/20210627/donbass-1738786468.html

В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 27.06.2021

В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:31

2021-06-27T10:31

2021-06-27T10:31

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики оборудуют позиции в районе поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе."В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Новотошковское зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210626/bronetekhnika-1738716526.html

донбасс

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире