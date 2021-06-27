https://ria.ru/20210627/chekhiya-1738811321.html

В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными

В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными - РИА Новости, 27.06.2021

В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными

Глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил заявил в воскресенье, что, по его мнению, президент Милош Земан в деле о взрывах на складах в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T16:30

2021-06-27T16:30

2021-06-27T16:30

россия

ян гамачек

андрей бабиш

милош земан

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_065729156c7e907f055e22e2ed9e66aa.jpg

ПРАГА, 27 июн - РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил заявил в воскресенье, что, по его мнению, президент Милош Земан в деле о взрывах на складах в деревне Врбетице ведет себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По мнению Выстрчила, поведение президента в этом отношении весьма нелогично."Когда к господину президенту пришли (17 апреля) премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек с предложением о высылке 18 дипломатов РФ на основе выясненных фактов (якобы об участии агентов РФ в организации взрывов - ред.), он (Земан) ответил, что поддерживает их в этом и согласен (с высылкой). А потом (Земан) всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной", - сказал Выстрчил.Отвечая на вопрос о последствиях инициативы международного комитета сената, который пришел к выводу о том, что президент Земан наносит своими действиями и высказываниями урон Чехии, и в связи с этим предложил лишить его соответствующих полномочий, Выстрчил сказал, что данный вопрос изучают сейчас юристы, специализирующиеся на конституции страны."Думаю, что рассматривать статью 66 конституции республики так, как на ней строит свое сообщение международный комитет, нельзя. Тем не менее, в сообщении этого комитета есть немало утверждений, с которыми я согласен в том, что господин президент (Земан) действительно наносит урон Чехии", - сказал глава сената.

https://ria.ru/20210627/otkaz-1738799478.html

https://ria.ru/20210603/mid-1735429707.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, андрей бабиш, милош земан, чехия, в мире