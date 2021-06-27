Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/chekhiya-1738811321.html
В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными - РИА Новости, 27.06.2021
В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
Глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил заявил в воскресенье, что, по его мнению, президент Милош Земан в деле о взрывах на складах в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T16:30
2021-06-27T16:30
россия
ян гамачек
андрей бабиш
милош земан
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_065729156c7e907f055e22e2ed9e66aa.jpg
ПРАГА, 27 июн - РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил заявил в воскресенье, что, по его мнению, президент Милош Земан в деле о взрывах на складах в деревне Врбетице ведет себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По мнению Выстрчила, поведение президента в этом отношении весьма нелогично."Когда к господину президенту пришли (17 апреля) премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек с предложением о высылке 18 дипломатов РФ на основе выясненных фактов (якобы об участии агентов РФ в организации взрывов - ред.), он (Земан) ответил, что поддерживает их в этом и согласен (с высылкой). А потом (Земан) всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной", - сказал Выстрчил.Отвечая на вопрос о последствиях инициативы международного комитета сената, который пришел к выводу о том, что президент Земан наносит своими действиями и высказываниями урон Чехии, и в связи с этим предложил лишить его соответствующих полномочий, Выстрчил сказал, что данный вопрос изучают сейчас юристы, специализирующиеся на конституции страны."Думаю, что рассматривать статью 66 конституции республики так, как на ней строит свое сообщение международный комитет, нельзя. Тем не менее, в сообщении этого комитета есть немало утверждений, с которыми я согласен в том, что господин президент (Земан) действительно наносит урон Чехии", - сказал глава сената.
https://ria.ru/20210627/otkaz-1738799478.html
https://ria.ru/20210603/mid-1735429707.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f79ca33f835109aeb8a2b35940b7d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ян гамачек, андрей бабиш, милош земан, чехия, в мире
В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:30 27.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Глава сената Чехии назвал заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными

Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 июн - РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил заявил в воскресенье, что, по его мнению, президент Милош Земан в деле о взрывах на складах в деревне Врбетице ведет себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

"Для меня это огромное разочарование, и я считаю поведение господина президента (в деле о взрывах) очень безответственным. Он (Земан) может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идет о теракте", - заявил Выстрчил в интервью пражскому телеканалу CNN Prima NEWS.

По мнению Выстрчила, поведение президента в этом отношении весьма нелогично.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
13:19
Земан раскритиковал лидеров ЕС за отказ от контактов с Путиным
"Когда к господину президенту пришли (17 апреля) премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек с предложением о высылке 18 дипломатов РФ на основе выясненных фактов (якобы об участии агентов РФ в организации взрывов - ред.), он (Земан) ответил, что поддерживает их в этом и согласен (с высылкой). А потом (Земан) всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной", - сказал Выстрчил.
Отвечая на вопрос о последствиях инициативы международного комитета сената, который пришел к выводу о том, что президент Земан наносит своими действиями и высказываниями урон Чехии, и в связи с этим предложил лишить его соответствующих полномочий, Выстрчил сказал, что данный вопрос изучают сейчас юристы, специализирующиеся на конституции страны.
"Думаю, что рассматривать статью 66 конституции республики так, как на ней строит свое сообщение международный комитет, нельзя. Тем не менее, в сообщении этого комитета есть немало утверждений, с которыми я согласен в том, что господин президент (Земан) действительно наносит урон Чехии", - сказал глава сената.
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:04
В МИД ответили на заявления Праги о компенсации за взрывы во Врбетице
 
РоссияЯн ГамачекАндрей БабишМилош ЗеманЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
14:23В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков
Лента новостейМолния