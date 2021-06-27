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Посол США рассказал о работе с Россией по вопросу осужденных американцев

Посол США рассказал о работе с Россией по вопросу осужденных американцев - РИА Новости, 27.06.2021

Посол США рассказал о работе с Россией по вопросу осужденных американцев

США активно работают с Россией по вопросу осужденных в РФ американцев, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T19:10

2021-06-27T19:10

2021-06-27T19:10

россия

джон салливан

сша

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США активно работают с Россией по вопросу осужденных в РФ американцев, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.По его словам, Россия и США в ближайшее время продолжат обсуждение этой темы."Думаю, что будет лучше, если они (обсуждения – ред.) пройдут не на виду, не превратятся в подробные публичные обсуждения", — пояснил дипломат.В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился.Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве 16 июня сообщил, что обсуждал с Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20210625/obmen-1738611524.html

россия

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россия, джон салливан, сша, в мире