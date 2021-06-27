Посол США рассказал о работе с Россией по вопросу осужденных американцев
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Посол США Салливан рассказал о работе с Россией по вопросу осужденных американцев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США активно работают с Россией по вопросу осужденных в РФ американцев, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.
"Она (эта тема - ред.) была включена обоими президентами в перечень вопросов для обсуждения нашими странами, и мы активно работаем в этом направлении, поскольку эта тема является важным приоритетом для президента Байдена и Соединенных Штатов Америки", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".
По его словам, Россия и США в ближайшее время продолжат обсуждение этой темы.
"Думаю, что будет лучше, если они (обсуждения – ред.) пройдут не на виду, не превратятся в подробные публичные обсуждения", — пояснил дипломат.
В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился.
Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве 16 июня сообщил, что обсуждал с Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.