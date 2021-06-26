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Илон Маск пошутил про захват России
Илон Маск пошутил про захват России - РИА Новости, 26.06.2021
Илон Маск пошутил про захват России
Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter исторический мем, посвященный попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить Россию. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T02:09
2021-06-26T02:09
2021-06-26T04:12
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter исторический мем, посвященный попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить Россию.На изображении завоеватель сообщает своей первой жене Жозефине Богарне о желании вторгнуться в Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом. Наполеон в ответ многозначительно молчит."Время решает все", — написал Маск. Американский предприниматель уже не в первый раз проявляет интерес к России. В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски.
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россия, илон маск, tesla motors, наполеон бонапарт, сша, в мире
Илон Маск пошутил про захват России
02:09 26.06.2021 (обновлено: 04:12 26.06.2021)
Илон Маск пошутил в Twitter про захват России Наполеоном