https://ria.ru/20210626/zakhvat-1738699407.html

Илон Маск пошутил про захват России

Илон Маск пошутил про захват России - РИА Новости, 26.06.2021

Илон Маск пошутил про захват России

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter исторический мем, посвященный попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить Россию. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T02:09

2021-06-26T02:09

2021-06-26T04:12

россия

илон маск

tesla motors

наполеон бонапарт

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:75:2944:1731_1920x0_80_0_0_6f39560edee19ae967669e87aa5966e8.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter исторический мем, посвященный попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить Россию.На изображении завоеватель сообщает своей первой жене Жозефине Богарне о желании вторгнуться в Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом. Наполеон в ответ многозначительно молчит."Время решает все", — написал Маск. Американский предприниматель уже не в первый раз проявляет интерес к России. В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски.

https://ria.ru/20190213/1550791560.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, tesla motors, наполеон бонапарт, сша, в мире