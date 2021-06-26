https://ria.ru/20210626/zakharova-1738728290.html

Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем

Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем - РИА Новости, 26.06.2021

Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем

Мобилизация стран Запада на противостояние с Китаем является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах, а защищаемые Западом... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:17

2021-06-26T13:17

2021-06-26T13:17

россия

thaad

энтони блинкен

мария захарова

китай

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сша

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобилизация стран Запада на противостояние с Китаем является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах, а защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим "либеральным тоталитаризмом", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в интервью "Нью-Йорк таймс" госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что взгляды Вашингтона и Парижа совпадают в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире."Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров. Почитав материалы западных СМИ по итогам состоявшейся в Британии в начале июня встречи "Группы семи", складывается устойчивое ощущение, что она имела антикитайский подтекст. Лейтмотив один – встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что это еще один пример замены международного права миропорядком, основанным на правилах."Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в "правилах" Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир", - отметила она.Кроме того, как раз вскоре после саммита были опубликованы сенсационные подробности американо-японского военного сотрудничества, отметила Захарова."Оказывается, курс на противостояние Запада с Китаем был взят как минимум с середины десятых (что тщательно скрывалось). Бывший заместитель министра обороны Японии Т. Куроэ признался в интервью "Асахи", что Токио и Вашингтон специально пересмотрели программный документ – "Руководящие принципы японо-американского оборонного сотрудничества" – на случай "ракетной провокации Народной республики" и возможной японо-американской контратаки по Китаю. И после этого кто-то будет утверждать о миролюбиво-оборонительном характере системы THAAD?" - возмутилась Захарова.Кроме того, по ее словам, военно-политические меры подкрепляются мерами экономическими."Столь яро защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?" - задается риторическим вопросом представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210615/kitay-1737017760.html

https://ria.ru/20210624/zapad-1738381594.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, thaad, энтони блинкен, мария захарова, китай, япония, сша, в мире