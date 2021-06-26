https://ria.ru/20210626/zakharova-1738728290.html
Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем
Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем - РИА Новости, 26.06.2021
Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем
Мобилизация стран Запада на противостояние с Китаем является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах, а защищаемые Западом... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:17
2021-06-26T13:17
2021-06-26T13:17
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китай
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сша
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобилизация стран Запада на противостояние с Китаем является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах, а защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим "либеральным тоталитаризмом", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в интервью "Нью-Йорк таймс" госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что взгляды Вашингтона и Парижа совпадают в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире."Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров. Почитав материалы западных СМИ по итогам состоявшейся в Британии в начале июня встречи "Группы семи", складывается устойчивое ощущение, что она имела антикитайский подтекст. Лейтмотив один – встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что это еще один пример замены международного права миропорядком, основанным на правилах."Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в "правилах" Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир", - отметила она.Кроме того, как раз вскоре после саммита были опубликованы сенсационные подробности американо-японского военного сотрудничества, отметила Захарова."Оказывается, курс на противостояние Запада с Китаем был взят как минимум с середины десятых (что тщательно скрывалось). Бывший заместитель министра обороны Японии Т. Куроэ признался в интервью "Асахи", что Токио и Вашингтон специально пересмотрели программный документ – "Руководящие принципы японо-американского оборонного сотрудничества" – на случай "ракетной провокации Народной республики" и возможной японо-американской контратаки по Китаю. И после этого кто-то будет утверждать о миролюбиво-оборонительном характере системы THAAD?" - возмутилась Захарова.Кроме того, по ее словам, военно-политические меры подкрепляются мерами экономическими."Столь яро защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?" - задается риторическим вопросом представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20210615/kitay-1737017760.html
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россия, thaad, энтони блинкен, мария захарова, китай, япония, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Мобилизация стран Запада на противостояние с Китаем
является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах, а защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим "либеральным тоталитаризмом", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Ранее в интервью "Нью-Йорк таймс" госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что взгляды Вашингтона и Парижа совпадают в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире.
"Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров. Почитав материалы западных СМИ по итогам состоявшейся в Британии в начале июня встречи "Группы семи", складывается устойчивое ощущение, что она имела антикитайский подтекст. Лейтмотив один – встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале
.
Она отметила, что это еще один пример замены международного права миропорядком, основанным на правилах.
"Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в "правилах" Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир", - отметила она.
Кроме того, как раз вскоре после саммита были опубликованы сенсационные подробности американо-японского военного сотрудничества, отметила Захарова.
"Оказывается, курс на противостояние Запада с Китаем был взят как минимум с середины десятых (что тщательно скрывалось). Бывший заместитель министра обороны Японии Т. Куроэ признался в интервью "Асахи", что Токио и Вашингтон специально пересмотрели программный документ – "Руководящие принципы японо-американского оборонного сотрудничества" – на случай "ракетной провокации Народной республики" и возможной японо-американской контратаки по Китаю. И после этого кто-то будет утверждать о миролюбиво-оборонительном характере системы THAAD
?" - возмутилась Захарова.
Кроме того, по ее словам, военно-политические меры подкрепляются мерами экономическими.
"Столь яро защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?" - задается риторическим вопросом представитель МИД РФ.