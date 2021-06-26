Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/zaderzhanie-1738752632.html
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек - РИА Новости, 26.06.2021
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек
Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:32
2021-06-26T23:34
коронавирус в россии
московская городская дума
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной фракции в МГД Никита Попов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Новопушкинском сквере проходит собрание противников обязательной вакцинации.Он отметил, что Зубрилин, скорее всего, уже доставлен в отделение.По его словам, других депутатов Мосгордумы среди задержанных не было.Со своей стороны, депутат Мосгордумы Павел Тарасов подтвердил РИА Новости факт задержания Зубрилина. "Задержали Николая Григорьевича Зубрилина, руководителя нашей фракции в Мосгордуме, и еще семь человек, по имеющейся информации. Забрали всех, кто высказывался. Хотя изначально формат мероприятия озвучивался полиции, никаких замечаний, претензий не было", — сказал Тарасов.По его словам, акция "За свободу выбора. Против принудительной вакцинации" проводилась в формате встречи с депутатами, что не подразумевает каких-либо согласований с властями. "Если посмотреть видео, когда задерживали, то там прямо на фоне этого зачитывается резолюция, то есть без вмешательства полиции мероприятие закончилось бы даже быстрее", — добавил Тарасов.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, московская городская дума, москва, происшествия
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек
19:32 26.06.2021 (обновлено: 23:34 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

На акции против обязательной вакцинации в Москве задержали десять человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной фракции в МГД Никита Попов.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Новопушкинском сквере проходит собрание противников обязательной вакцинации.

"Задержали человек десять, в том числе Николая Григорьевича (Зубрилина. — Прим. ред.). Акция проходила мирно и уже подходила к концу, как вдруг начали задерживать. Полиция посчитала, что это митинг, а не встреча с депутатом", — сказал собеседник агентства, уточнив, что задержали всех, выступавших с микрофоном.

Он отметил, что Зубрилин, скорее всего, уже доставлен в отделение.
По его словам, других депутатов Мосгордумы среди задержанных не было.
Вакцинация от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 09:52
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от коронавируса
Со своей стороны, депутат Мосгордумы Павел Тарасов подтвердил РИА Новости факт задержания Зубрилина. "Задержали Николая Григорьевича Зубрилина, руководителя нашей фракции в Мосгордуме, и еще семь человек, по имеющейся информации. Забрали всех, кто высказывался. Хотя изначально формат мероприятия озвучивался полиции, никаких замечаний, претензий не было", — сказал Тарасов.
По его словам, акция "За свободу выбора. Против принудительной вакцинации" проводилась в формате встречи с депутатами, что не подразумевает каких-либо согласований с властями. "Если посмотреть видео, когда задерживали, то там прямо на фоне этого зачитывается резолюция, то есть без вмешательства полиции мероприятие закончилось бы даже быстрее", — добавил Тарасов.
 
Коронавирус в РоссииМосковская городская думаМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
Лента новостейМолния