https://ria.ru/20210626/zaderzhanie-1738752632.html
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек - РИА Новости, 26.06.2021
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек
Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:32
2021-06-26T19:32
2021-06-26T23:34
коронавирус в россии
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной фракции в МГД Никита Попов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Новопушкинском сквере проходит собрание противников обязательной вакцинации.Он отметил, что Зубрилин, скорее всего, уже доставлен в отделение.По его словам, других депутатов Мосгордумы среди задержанных не было.Со своей стороны, депутат Мосгордумы Павел Тарасов подтвердил РИА Новости факт задержания Зубрилина. "Задержали Николая Григорьевича Зубрилина, руководителя нашей фракции в Мосгордуме, и еще семь человек, по имеющейся информации. Забрали всех, кто высказывался. Хотя изначально формат мероприятия озвучивался полиции, никаких замечаний, претензий не было", — сказал Тарасов.По его словам, акция "За свободу выбора. Против принудительной вакцинации" проводилась в формате встречи с депутатами, что не подразумевает каких-либо согласований с властями. "Если посмотреть видео, когда задерживали, то там прямо на фоне этого зачитывается резолюция, то есть без вмешательства полиции мероприятие закончилось бы даже быстрее", — добавил Тарасов.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html
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коронавирус в россии, московская городская дума, москва, происшествия
На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек
19:32 26.06.2021 (обновлено: 23:34 26.06.2021)
На акции против обязательной вакцинации в Москве задержали десять человек
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме
(МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы
, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной фракции в МГД Никита Попов.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Новопушкинском сквере проходит собрание противников обязательной вакцинации.
"Задержали человек десять, в том числе Николая Григорьевича (Зубрилина. — Прим. ред.). Акция проходила мирно и уже подходила к концу, как вдруг начали задерживать. Полиция посчитала, что это митинг, а не встреча с депутатом", — сказал собеседник агентства, уточнив, что задержали всех, выступавших с микрофоном.
Он отметил, что Зубрилин, скорее всего, уже доставлен в отделение.
По его словам, других депутатов Мосгордумы среди задержанных не было.
Со своей стороны, депутат Мосгордумы Павел Тарасов подтвердил РИА Новости факт задержания Зубрилина. "Задержали Николая Григорьевича Зубрилина, руководителя нашей фракции в Мосгордуме, и еще семь человек, по имеющейся информации. Забрали всех, кто высказывался. Хотя изначально формат мероприятия озвучивался полиции, никаких замечаний, претензий не было", — сказал Тарасов.
По его словам, акция "За свободу выбора. Против принудительной вакцинации" проводилась в формате встречи с депутатами, что не подразумевает каких-либо согласований с властями. "Если посмотреть видео, когда задерживали, то там прямо на фоне этого зачитывается резолюция, то есть без вмешательства полиции мероприятие закончилось бы даже быстрее", — добавил Тарасов.