https://ria.ru/20210626/zaderzhanie-1738752632.html

На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек

На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек - РИА Новости, 26.06.2021

На акции против вакцинации в Москве задержали десять человек

Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T19:32

2021-06-26T19:32

2021-06-26T23:34

коронавирус в россии

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутата, главу фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николая Зубрилина и еще девять человек задержали в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь указанной фракции в МГД Никита Попов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Новопушкинском сквере проходит собрание противников обязательной вакцинации.Он отметил, что Зубрилин, скорее всего, уже доставлен в отделение.По его словам, других депутатов Мосгордумы среди задержанных не было.Со своей стороны, депутат Мосгордумы Павел Тарасов подтвердил РИА Новости факт задержания Зубрилина. "Задержали Николая Григорьевича Зубрилина, руководителя нашей фракции в Мосгордуме, и еще семь человек, по имеющейся информации. Забрали всех, кто высказывался. Хотя изначально формат мероприятия озвучивался полиции, никаких замечаний, претензий не было", — сказал Тарасов.По его словам, акция "За свободу выбора. Против принудительной вакцинации" проводилась в формате встречи с депутатами, что не подразумевает каких-либо согласований с властями. "Если посмотреть видео, когда задерживали, то там прямо на фоне этого зачитывается резолюция, то есть без вмешательства полиции мероприятие закончилось бы даже быстрее", — добавил Тарасов.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская городская дума, москва, происшествия