https://ria.ru/20210626/yascheritsy-1738712844.html
В Эквадоре обнаружили новый вид ящериц
В Эквадоре обнаружили новый вид ящериц - РИА Новости, 26.06.2021
В Эквадоре обнаружили новый вид ящериц
Новый вид ящериц обнаружили в Эквадоре, его назвали Anolis nemonteae в честь известной активистки, борца за соблюдение прав коренных народов, представительницы... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:09
2021-06-26T10:09
2021-06-26T10:09
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эквадор
животные
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новый вид ящериц обнаружили в Эквадоре, его назвали Anolis nemonteae в честь известной активистки, борца за соблюдение прав коренных народов, представительницы народа ваорани Неомонте Ненкино, сообщает министерство окружающей среды страны.Как сообщается, исследователи Папского католического университета Эквадора, Университета Гуаякиля, Национального института биоразнообразия (INABIO), американского Университета Нью-Мексико и австралийского Университета Ла Троба описали новый вид ящериц, обитающих на тихоокеанских склонах Анд на юго-западе Эквадора на высоте от 372 до 1 тысячи метров.Новый вид отличается от других представителей рода анолисов своим размером, внешней анатомией, несовпадением митохондриальной ДНК и цветом зоба.Назвали новый вид в честь Неомонте Ненкино, которая ранее помогла защитить 500 тысяч акров тропических лесов Амазонии и территорию народа ваорани от добычи нефти. В 2020 году ее включили в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.
https://ria.ru/20210623/ryby-1738297932.html
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открытия - риа наука, эквадор, животные
В Эквадоре обнаружили новый вид ящериц
Обнаруженный в Эквадоре новый вид ящериц назвали в честь известной активистки Неомонте Ненкино