https://ria.ru/20210626/yalta-1738749366.html
В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня
В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня - РИА Новости, 26.06.2021
В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня
Ситуация в Ялте после ливня стабильная, чрезвычайных происшествий нет, локальные последствия подтоплений ликвидируются, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:40
2021-06-26T18:40
2021-06-26T18:56
подтопления в крыму
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Ситуация в Ялте после ливня стабильная, чрезвычайных происшествий нет, локальные последствия подтоплений ликвидируются, сообщили в пресс-службе главного крымского управления МЧС РФ.В Ялте в субботу прошел сильный ливень. Выпало 19 миллиметров осадков, что привело к локальным подтоплениям в городе и подъему русла рек."Всего к нам поступило 20 заявок о подтоплении придомовых территорий. Мы на все заявки оперативно отреагировали. Ситуация сейчас в городе стабильная, чрезвычайных происшествий нет, локальные последствия подтоплений ликвидируются. Осадки прекратились, сейчас в Ялте светит солнце", - сказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что к субботнему ливню спасатели были готовы, так как до этого в регионе было объявлено штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20210626/yalta-1738741037.html
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подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, происшествия
В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня
18:40 26.06.2021 (обновлено: 18:56 26.06.2021)
В МЧС назвали ситуацию в Ялте после ливня стабильной