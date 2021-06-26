https://ria.ru/20210626/yalta-1738749366.html

В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня

В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня - РИА Новости, 26.06.2021

В МЧС рассказали о ситуации в Ялте после ливня

Ситуация в Ялте после ливня стабильная, чрезвычайных происшествий нет, локальные последствия подтоплений ликвидируются, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T18:40

2021-06-26T18:40

2021-06-26T18:56

подтопления в крыму

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Ситуация в Ялте после ливня стабильная, чрезвычайных происшествий нет, локальные последствия подтоплений ликвидируются, сообщили в пресс-службе главного крымского управления МЧС РФ.В Ялте в субботу прошел сильный ливень. Выпало 19 миллиметров осадков, что привело к локальным подтоплениям в городе и подъему русла рек."Всего к нам поступило 20 заявок о подтоплении придомовых территорий. Мы на все заявки оперативно отреагировали. Ситуация сейчас в городе стабильная, чрезвычайных происшествий нет, локальные последствия подтоплений ликвидируются. Осадки прекратились, сейчас в Ялте светит солнце", - сказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что к субботнему ливню спасатели были готовы, так как до этого в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20210626/yalta-1738741037.html

ялта

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подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, происшествия