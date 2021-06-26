https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738716709.html

Открытие республиканского праздника Ысыах Олонхо прошло в Якутии

Открытие республиканского праздника Ысыах Олонхо прошло в Якутии - РИА Новости, 26.06.2021

Открытие республиканского праздника Ысыах Олонхо прошло в Якутии

Открытие XIV республиканского праздника Ысыах Олонхо состоялось в Олекминском районе Якутии. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:06

2021-06-26T11:06

2021-06-26T11:06

республика саха (якутия)

коронавирус в россии

россия

александр жирков

юнеско

олекминский район

якутск

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ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Открытие XIV республиканского праздника Ысыах Олонхо состоялось в Олекминском районе Якутии.Ранее сообщалось, что массовый национальный праздник Ысыах Олонхо, который ежегодно проводится в разных районах Якутии, в этом году состоится 26-27 июня в традиционном формате в местности Аанньаах Хочото города Олекминск.Торжество началось с обряда встречи почетных гостей праздника – главы Якутии Айсена Николаева, чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмета Самсара, первого заместителя председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), председателя Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александра Жиркова, вице-премьера правительства Якутии, председателя организационного комитета Сергея Местникова, главы Олекминского района Николая Харбина, генерального консула Республики Таджикистан Ятима Давлатходжа, генерального секретаря Евразийского регионального отделения всемирной организации "Объединенные города и местные власти" Расиха Сагитова, главы Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргата Мухаметова, руководителя канцелярии посольства Киргизской Республики в городе Якутске Жоомарта Абдыманапова.Глава Якутии поблагодарил жителей Олекминского района, которые, несмотря на пандемию и все трудности, смогли организовать праздник. По его словам, уже четыре века Олекма сплачивает представителей самых разных народов – эвенкийского, якутского, русского и других. "Олекминский улус сегодня – это район активного производства, развития сельского хозяйства, возрождения лесной промышленности, пушного производства Якутии. Уверен, что сегодняшний "Ысыах Олонхо" еще больше сплотит жителей улуса", - сказал он.Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).

https://ria.ru/20210619/yakutiya-1737702675.html

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россия

олекминский район

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, александр жирков, юнеско, олекминский район, якутск