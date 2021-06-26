Открытие республиканского праздника Ысыах Олонхо прошло в Якутии
Открытие республиканского праздника Ысыах Олонхо прошло в Олекминском районе Якутии
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Открытие XIV республиканского праздника Ысыах Олонхо состоялось в Олекминском районе Якутии.
Ранее сообщалось, что массовый национальный праздник Ысыах Олонхо, который ежегодно проводится в разных районах Якутии, в этом году состоится 26-27 июня в традиционном формате в местности Аанньаах Хочото города Олекминск.
Торжество началось с обряда встречи почетных гостей праздника – главы Якутии Айсена Николаева, чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмета Самсара, первого заместителя председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), председателя Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александра Жиркова, вице-премьера правительства Якутии, председателя организационного комитета Сергея Местникова, главы Олекминского района Николая Харбина, генерального консула Республики Таджикистан Ятима Давлатходжа, генерального секретаря Евразийского регионального отделения всемирной организации "Объединенные города и местные власти" Расиха Сагитова, главы Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргата Мухаметова, руководителя канцелярии посольства Киргизской Республики в городе Якутске Жоомарта Абдыманапова.
Глава Якутии поблагодарил жителей Олекминского района, которые, несмотря на пандемию и все трудности, смогли организовать праздник. По его словам, уже четыре века Олекма сплачивает представителей самых разных народов – эвенкийского, якутского, русского и других. "Олекминский улус сегодня – это район активного производства, развития сельского хозяйства, возрождения лесной промышленности, пушного производства Якутии. Уверен, что сегодняшний "Ысыах Олонхо" еще больше сплотит жителей улуса", - сказал он.
Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).