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Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку
Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку - РИА Новости, 26.06.2021
Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку
Вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия") обратилась к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой о дополнительной поставке... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:28
2021-06-26T11:28
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия") обратилась к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой о дополнительной поставке вакцин от COVID-19 в Камчатский край в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией."В интересах жителей Камчатского края мною направлено обращение на имя профильного вице-премьера правительства РФ с просьбой в оперативном порядке решить вопрос о дополнительной поставке в Камчатский край вакцин, в том числе с использованием резервов", - заявила Яровая журналистам.По ее словам, в настоящее время в Камчатском крае фиксируется существенный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией, вместе с тем Камчатка - удаленный регион, на территории которого объективные возможности оказания медицинской помощи качественно ниже."Правительство Камчатского края обратилось ко мне с просьбой помочь в обеспечении региона 10 тысячами доз "Гамковида", 16 тысячами доз "ЭпиВакКороны", 10 тысячами доз "КовиВака" для обеспечения бесперебойной работы краевых учреждений здравоохранения. Учитывая, что камчатцы выражают готовность к вакцинации и активно обращаются в медучреждения, необходимо обеспечить проведение вакцинации с целью остановки возникшей устойчивой тенденции отягощения эпидемиологической ситуации", - сообщила Яровая.Вакцинации против коронавирусной инфекции в крае подлежит 147,7 тысяч человек, ожидаемая плановая поставка вакцин в регион 3 тысяч доз не удовлетворит даже минимальную потребность, отметила вице-спикер ГД.Ранее по просьбе Яровой мэр Москвы Сергей Собянин направил "медицинский десант" на подмогу камчатским медикам, всего приезжали четыре медицинских бригады.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, здоровье - общество, татьяна голикова, ирина яровая, камчатский край, общество
Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку
11:28 26.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вице-спикер ГД попросила направить на Камчатку дополнительно 36 тысяч доз вакцины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия") обратилась к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой о дополнительной поставке вакцин от COVID-19 в Камчатский край в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"В интересах жителей Камчатского края мною направлено обращение на имя профильного вице-премьера правительства РФ с просьбой в оперативном порядке решить вопрос о дополнительной поставке в Камчатский край вакцин, в том числе с использованием резервов", - заявила Яровая журналистам.
По ее словам, в настоящее время в Камчатском крае фиксируется существенный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией, вместе с тем Камчатка - удаленный регион, на территории которого объективные возможности оказания медицинской помощи качественно ниже.
"Правительство Камчатского края обратилось ко мне с просьбой помочь в обеспечении региона 10 тысячами доз "Гамковида", 16 тысячами доз "ЭпиВакКороны", 10 тысячами доз "КовиВака" для обеспечения бесперебойной работы краевых учреждений здравоохранения. Учитывая, что камчатцы выражают готовность к вакцинации и активно обращаются в медучреждения, необходимо обеспечить проведение вакцинации с целью остановки возникшей устойчивой тенденции отягощения эпидемиологической ситуации", - сообщила Яровая.
Вакцинации против коронавирусной инфекции в крае подлежит 147,7 тысяч человек, ожидаемая плановая поставка вакцин в регион 3 тысяч доз не удовлетворит даже минимальную потребность, отметила вице-спикер ГД.
Ранее по просьбе Яровой мэр Москвы Сергей Собянин направил "медицинский десант" на подмогу камчатским медикам, всего приезжали четыре медицинских бригады.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваИрина ЯроваяКамчатский крайОбщество
 
 
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