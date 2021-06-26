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Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку

Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку - РИА Новости, 26.06.2021

Яровая попросила Голикову увеличить поставки вакцин от COVID на Камчатку

Вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия") обратилась к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой о дополнительной поставке... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:28

2021-06-26T11:28

2021-06-26T11:28

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия") обратилась к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой о дополнительной поставке вакцин от COVID-19 в Камчатский край в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией."В интересах жителей Камчатского края мною направлено обращение на имя профильного вице-премьера правительства РФ с просьбой в оперативном порядке решить вопрос о дополнительной поставке в Камчатский край вакцин, в том числе с использованием резервов", - заявила Яровая журналистам.По ее словам, в настоящее время в Камчатском крае фиксируется существенный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией, вместе с тем Камчатка - удаленный регион, на территории которого объективные возможности оказания медицинской помощи качественно ниже."Правительство Камчатского края обратилось ко мне с просьбой помочь в обеспечении региона 10 тысячами доз "Гамковида", 16 тысячами доз "ЭпиВакКороны", 10 тысячами доз "КовиВака" для обеспечения бесперебойной работы краевых учреждений здравоохранения. Учитывая, что камчатцы выражают готовность к вакцинации и активно обращаются в медучреждения, необходимо обеспечить проведение вакцинации с целью остановки возникшей устойчивой тенденции отягощения эпидемиологической ситуации", - сообщила Яровая.Вакцинации против коронавирусной инфекции в крае подлежит 147,7 тысяч человек, ожидаемая плановая поставка вакцин в регион 3 тысяч доз не удовлетворит даже минимальную потребность, отметила вице-спикер ГД.Ранее по просьбе Яровой мэр Москвы Сергей Собянин направил "медицинский десант" на подмогу камчатским медикам, всего приезжали четыре медицинских бригады.

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, здоровье - общество, татьяна голикова, ирина яровая, камчатский край, общество