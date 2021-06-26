https://ria.ru/20210626/vaktsinatsiya-1738760775.html

В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию

В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию - РИА Новости, 26.06.2021

В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию

Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T21:48

2021-06-26T21:48

2021-06-26T23:56

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Порядка 86 тысяч москвичей записалась на вакцинацию от коронавируса в пятницу, рассказал Сергей Собянин.Проблем ни с записью, ни с самой вакцинацией от коронавируса в Москве сейчас нет, отметил Сергей Собянин."Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме — в парках, в поликлиниках и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210626/pandemiya-1738720783.html

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-26T21:48 true PT0M39S

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здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва, общество