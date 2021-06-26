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В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию
Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:48
2021-06-26T21:48
2021-06-26T23:56
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Порядка 86 тысяч москвичей записалась на вакцинацию от коронавируса в пятницу, рассказал Сергей Собянин.Проблем ни с записью, ни с самой вакцинацией от коронавируса в Москве сейчас нет, отметил Сергей Собянин."Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме — в парках, в поликлиниках и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
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2021-06-26T21:48
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здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва, общество
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию
21:48 26.06.2021 (обновлено: 23:56 26.06.2021)
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию