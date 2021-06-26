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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/vaktsinatsiya-1738760775.html
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию
Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:48
2021-06-26T23:56
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Порядка 86 тысяч москвичей записалась на вакцинацию от коронавируса в пятницу, рассказал Сергей Собянин.Проблем ни с записью, ни с самой вакцинацией от коронавируса в Москве сейчас нет, отметил Сергей Собянин."Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме — в парках, в поликлиниках и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва, общество
В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию
21:48 26.06.2021 (обновлено: 23:56 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе
Люди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве в пятницу 86 тысяч человек записались на вакцинацию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Порядка 86 тысяч москвичей записалась на вакцинацию от коронавируса в пятницу, рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записались 86 тысяч человек. Вот этот объем нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около двух миллионов человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений", — заявил Собянин в эфире канала "Россия 1".

Проблем ни с записью, ни с самой вакцинацией от коронавируса в Москве сейчас нет, отметил Сергей Собянин.
"Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме — в парках, в поликлиниках и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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