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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/vaktsinatsiya-1738740444.html
В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей
В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей - РИА Новости, 26.06.2021
В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей
Обязательная вакцинация введена в Брянской области для целого ряда групп трудоспособного населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает оперативный... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:29
2021-06-26T16:53
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
брянская область
общество
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БРЯНСК, 26 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация введена в Брянской области для целого ряда групп трудоспособного населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает оперативный штаб."На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача № 4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах "БУМ-Сити" и "Аэропарк, говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, брянская область, общество
В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей
16:29 26.06.2021 (обновлено: 16:53 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Брянской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 некоторых жителей

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 26 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация введена в Брянской области для целого ряда групп трудоспособного населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает оперативный штаб.
"На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача № 4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.
Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.
Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.
Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах "БУМ-Сити" и "Аэропарк, говорится в сообщении.
 
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