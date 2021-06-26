https://ria.ru/20210626/vaktsinatsiya-1738740444.html

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей - РИА Новости, 26.06.2021

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей

Обязательная вакцинация введена в Брянской области для целого ряда групп трудоспособного населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает оперативный... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:29

2021-06-26T16:29

2021-06-26T16:53

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

брянская область

общество

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БРЯНСК, 26 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация введена в Брянской области для целого ряда групп трудоспособного населения из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает оперативный штаб."На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача № 4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах "БУМ-Сити" и "Аэропарк, говорится в сообщении.

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, брянская область, общество