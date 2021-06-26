https://ria.ru/20210626/vaktsinatsiya-1738737598.html

В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников

В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников - РИА Новости, 26.06.2021

В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников

В Кремле опровергли сообщения, что сотрудников администрации президента не будут повышать в случае отказа от вакцинации или ревакцинации. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:51

2021-06-26T15:51

2021-06-26T15:51

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения, что сотрудников администрации президента не будут повышать в случае отказа от вакцинации или ревакцинации.Ранее портал "Октагон" со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства временно не будут назначать на новые более высокие должности, если они не пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса."Это неправда", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков