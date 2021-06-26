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В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников
В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников - РИА Новости, 26.06.2021
В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников
В Кремле опровергли сообщения, что сотрудников администрации президента не будут повышать в случае отказа от вакцинации или ревакцинации. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:51
2021-06-26T15:51
2021-06-26T15:51
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения, что сотрудников администрации президента не будут повышать в случае отказа от вакцинации или ревакцинации.Ранее портал "Октагон" со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства временно не будут назначать на новые более высокие должности, если они не пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса."Это неправда", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников
В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников