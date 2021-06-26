https://ria.ru/20210626/vaktsina-1738701316.html

Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP

Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP - РИА Новости, 26.06.2021

Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP

9

2021-06-26T04:20

2021-06-26T04:20

2021-06-26T04:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995195_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_76c69afa6f28e6283ef0d05471ad4976.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Китай пригрозил Украине заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за поддержки Киевом документа о правах уйгуров в КНР.По информации агентства, Украина во вторник поставила подпись под документом Совета по правам человека в Женеве, в котором призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Документ, предложенный Канадой, помимо Украины поддержали более 40 стран.Как сообщили агентству дипломатические источники из двух западных стран, после этого Пекин предупредил Киев, что китайские власти заблокируют поставку не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если Украина не откажется от поддержки документа. В результате в четверг Киев отозвал свою подпись.Как уточняет агентство, Украина ранее договорилась с китайской Sinovac Biotech о покупке 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, по состоянию на начало мая Киев получил 1,2 миллиона доз препарата.В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html

https://ria.ru/20210119/kitay-1593748817.html

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, синьцзян-уйгурский автономный район, китай, киев, украина, в мире