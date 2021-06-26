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Специалист рассказал, на какие уловки способны недобросовестные врачи
Специалист рассказал, на какие уловки способны недобросовестные врачи - РИА Новости, 26.06.2021
Специалист рассказал, на какие уловки способны недобросовестные врачи
Людей, далеких от профессиональной медицины, очень легко ввести в заблуждение парой сложных врачебных терминов или страшными возможными диагнозами. Увы, этим... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T03:20
2021-06-26T03:20
алевтина федина
россия
мошенничество
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Людей, далеких от профессиональной медицины, очень легко ввести в заблуждение парой сложных врачебных терминов или страшными возможными диагнозами. Увы, этим часто пользуются недобросовестные врачи, которым важнее заработать больше денег, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, медицинский директор Checkme Алевтина Федина.По ее словам, чаще всего "разводят" пожилых людей и ипохондриков. Первые всему верят, а вторые ищут подтверждения своим подозрениям и рады только дополнительным обследованиям.Чтобы не попасть на уловки Федина рекомендует получить второе мнение от незаинтересованного врача.
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алевтина федина, россия, мошенничество, здоровье, общество

Специалист рассказал, на какие уловки способны недобросовестные врачи

03:20 26.06.2021
 
© Fotolia / Tomasz ZajdaКошелек
Кошелек - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Людей, далеких от профессиональной медицины, очень легко ввести в заблуждение парой сложных врачебных терминов или страшными возможными диагнозами. Увы, этим часто пользуются недобросовестные врачи, которым важнее заработать больше денег, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, медицинский директор Checkme Алевтина Федина.

"Случается это чаще всего в частных клиниках, так как в государственных учреждениях врачам не так важно, сколько обследований проходит пациент. Более того, врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента. В частных же клиниках подобные хитрости только приветствуются: там добавить дополнительную, но совершенно ненужную ЭКГ, тут сдать анализы, не имеющие большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить", — объяснила врач.

По ее словам, чаще всего "разводят" пожилых людей и ипохондриков. Первые всему верят, а вторые ищут подтверждения своим подозрениям и рады только дополнительным обследованиям.
Чтобы не попасть на уловки Федина рекомендует получить второе мнение от незаинтересованного врача.
Врач - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 02:15
Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
 
Алевтина ФединаРоссияМошенничествоЗдоровьеОбщество
 
 
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