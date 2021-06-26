Специалист рассказал, на какие уловки способны недобросовестные врачи

"Случается это чаще всего в частных клиниках, так как в государственных учреждениях врачам не так важно, сколько обследований проходит пациент. Более того, врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента. В частных же клиниках подобные хитрости только приветствуются: там добавить дополнительную, но совершенно ненужную ЭКГ, тут сдать анализы, не имеющие большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить", — объяснила врач.