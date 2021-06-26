https://ria.ru/20210626/sobyanin-1738722740.html

Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте

Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте

Московский транспорт в условиях коронавируса продолжает работать, но перчатки и маски там необходимы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:10

2021-06-26T12:10

2021-06-26T12:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Московский транспорт в условиях коронавируса продолжает работать, но перчатки и маски там необходимы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки", - заявил Собянин.

https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, общество