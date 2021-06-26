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Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте
Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте
Московский транспорт в условиях коронавируса продолжает работать, но перчатки и маски там необходимы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:10
2021-06-26T12:10
2021-06-26T12:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Московский транспорт в условиях коронавируса продолжает работать, но перчатки и маски там необходимы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки", - заявил Собянин.
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, общество
Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте
Мэр Москвы Собянин напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте