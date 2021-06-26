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ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной
ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной - РИА Новости, 26.06.2021
ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной
Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:23
2021-06-26T22:13
мелита вуйнович
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек (заразившийся этим штаммом - ред.) может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная",- сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость... Надо сейчас реагировать", - отметила она."Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - подчеркнула специалист.Она добавила, что вакцинация необходима, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме."Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить (распространение)", - отметила она.
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мелита вуйнович, в мире, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз
ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной
21:23 26.06.2021 (обновлено: 22:13 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Представитель ВОЗ в России назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек (заразившийся этим штаммом - ред.) может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная",- сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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"Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость... Надо сейчас реагировать", - отметила она.
"Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - подчеркнула специалист.
Она добавила, что вакцинация необходима, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.
"Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить (распространение)", - отметила она.
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичВ миреКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗ
 
 
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