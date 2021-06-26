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ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной

ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной - РИА Новости, 26.06.2021

ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной

Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T21:23

2021-06-26T21:23

2021-06-26T22:13

мелита вуйнович

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

воз

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек (заразившийся этим штаммом - ред.) может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная",- сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость... Надо сейчас реагировать", - отметила она."Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - подчеркнула специалист.Она добавила, что вакцинация необходима, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме."Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить (распространение)", - отметила она.

россия

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2021

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мелита вуйнович, в мире, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз