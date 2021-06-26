https://ria.ru/20210626/saratov-1738725930.html
В Саратове загорелся цех с гречкой
В Саратове загорелся цех с гречкой - РИА Новости, 26.06.2021
В Саратове загорелся цех с гречкой
Цех по фасовке гречки загорелся в Саратове, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:42
2021-06-26T12:42
2021-06-26T13:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Цех по фасовке гречки загорелся в Саратове, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре по адресу: Саратов, улица Карла Маркса, 19А, поступило в 10.56 (9.56 мск)."(Произошло) загорание кровли цеха по фасовке гречки - частное предприятие. Здание одноэтажное, кирпичное. Угрозы (распространения) нет. В 11.48 (10.48 мск) - локализация пожара на площади 350 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.Крупное возгорание в цехе по фасовке гречки ликвидировано в Саратове, пострадавших нет, позже сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."В 12.15 (11.15 мск) - ликвидация. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия
В Саратове загорелся цех с гречкой
12:42 26.06.2021 (обновлено: 13:01 26.06.2021)
Цех по фасовке гречки загорелся в Саратове