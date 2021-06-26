https://ria.ru/20210626/russkoyazychnye-1738736874.html

Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине

Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине - РИА Новости, 26.06.2021

Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:43

2021-06-26T15:43

2021-06-26T15:43

россия

кайрат абдрахманов

обсе

сергей лавров

эстония

латвия

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в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в рамках его визита в Россию, сообщает МИД РФ.Обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств.Также поднимались вопросы, связанные с доступом к образованию на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике, а также проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у неграждан широкого спектра политических, социальных и экономических прав. Министр привлек внимание Верховного комиссара к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников, отметив, что латвийские и эстонские власти используют любые средства для подавления попыток русскоязычной диаспоры отстаивать свои права.

https://ria.ru/20210620/diskriminatsiya-1737766162.html

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латвия

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россия, кайрат абдрахманов, обсе, сергей лавров, эстония, латвия, украина, в мире