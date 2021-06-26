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Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине
Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине - РИА Новости, 26.06.2021
Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:43
2021-06-26T15:43
россия
кайрат абдрахманов
обсе
сергей лавров
эстония
латвия
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в рамках его визита в Россию, сообщает МИД РФ.Обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств.Также поднимались вопросы, связанные с доступом к образованию на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике, а также проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у неграждан широкого спектра политических, социальных и экономических прав. Министр привлек внимание Верховного комиссара к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников, отметив, что латвийские и эстонские власти используют любые средства для подавления попыток русскоязычной диаспоры отстаивать свои права.
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россия, кайрат абдрахманов, обсе, сергей лавров, эстония, латвия, украина, в мире
Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине
15:43 26.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Лавров заявил комиссару ОБСЕ об ухудшении положения русскоязычных на Украине и в Прибалтике

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в рамках его визита в Россию, сообщает МИД РФ.
Обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств.

"Лавров информировал Верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами "Об образовании", "О функционировании украинского языка как государственного", "О полном общем среднем образовании", а также дискриминационным законопроектом "О коренных народах Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 11:53
В МИД напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом
Также поднимались вопросы, связанные с доступом к образованию на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике, а также проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у неграждан широкого спектра политических, социальных и экономических прав. Министр привлек внимание Верховного комиссара к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников, отметив, что латвийские и эстонские власти используют любые средства для подавления попыток русскоязычной диаспоры отстаивать свои права.
 
РоссияКайрат АбдрахмановОБСЕСергей ЛавровЭстонияЛатвияУкраинаВ мире
 
 
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