Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге
Лавров заявил комиссару ОБСЕ об ухудшении положения русскоязычных на Украине и в Прибалтике
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в пятницу переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в рамках его визита в Россию, сообщает МИД РФ.
Обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств.
"Лавров информировал Верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами "Об образовании", "О функционировании украинского языка как государственного", "О полном общем среднем образовании", а также дискриминационным законопроектом "О коренных народах Украины", - говорится в сообщении.
20 июня, 11:53В МИД напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом
Также поднимались вопросы, связанные с доступом к образованию на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике, а также проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у неграждан широкого спектра политических, социальных и экономических прав. Министр привлек внимание Верховного комиссара к преследованию по политическим мотивам граждан России и активистов организаций соотечественников, отметив, что латвийские и эстонские власти используют любые средства для подавления попыток русскоязычной диаспоры отстаивать свои права.