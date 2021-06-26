https://ria.ru/20210626/reyting-1738733238.html

Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок

Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок - РИА Новости, 26.06.2021

Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок

Признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине - результат, к которому привели политические перевороты в стране и торговля национальными... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:45

2021-06-26T14:45

2021-06-26T14:45

россия

елена зеленская

мария захарова

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине - результат, к которому привели политические перевороты в стране и торговля национальными интересами, так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рейтинг влиятельных украинок, который возглавила американский временный поверенный Кристина Квин.Накануне украинский журнал "Фокус" опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин Украины. Первое место в нем досталось временной поверенной в делах США на Украине Кристине Квин, первая леди страны Елена Зеленская оказалась только второй, на пятом месте - посол Великобритании Мелинда Симмонс."Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, признание иностранного посла самой влиятельной женщиной в стране - вот результат, к которому привели народ и государство политические перевороты и торговля национальными интересами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738501613.html

россия

сша

украина

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россия, елена зеленская, мария захарова, сша, украина, в мире