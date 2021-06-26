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Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок
Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок - РИА Новости, 26.06.2021
Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок
Признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине - результат, к которому привели политические перевороты в стране и торговля национальными... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:45
2021-06-26T14:45
2021-06-26T14:45
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елена зеленская
мария захарова
сша
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине - результат, к которому привели политические перевороты в стране и торговля национальными интересами, так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рейтинг влиятельных украинок, который возглавила американский временный поверенный Кристина Квин.Накануне украинский журнал "Фокус" опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин Украины. Первое место в нем досталось временной поверенной в делах США на Украине Кристине Квин, первая леди страны Елена Зеленская оказалась только второй, на пятом месте - посол Великобритании Мелинда Симмонс."Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, признание иностранного посла самой влиятельной женщиной в стране - вот результат, к которому привели народ и государство политические перевороты и торговля национальными интересами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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россия, елена зеленская, мария захарова, сша, украина, в мире
Захарова прокомментировала рейтинг самых влиятельных украинок
Захарова прокомментировала первое место американки в рейтинге самых влиятельных украинок