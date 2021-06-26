https://ria.ru/20210626/revaktsinatsiya-1738721085.html

Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации

Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после ревакцинации от коронавируса чувствовал небольшое недомогание, но теперь уровень антител значительно вырос. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:51

2021-06-26T11:51

2021-06-26T12:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после ревакцинации от коронавируса чувствовал небольшое недомогание, но теперь уровень антител значительно вырос."Прекрасно. Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как он перенес ревакцинацию.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин