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Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации
Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после ревакцинации от коронавируса чувствовал небольшое недомогание, но теперь уровень антител значительно вырос. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:51
2021-06-26T11:51
2021-06-26T12:16
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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сергей собянин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после ревакцинации от коронавируса чувствовал небольшое недомогание, но теперь уровень антител значительно вырос."Прекрасно. Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как он перенес ревакцинацию.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин
Собянин рассказал о состоянии после ревакцинации
11:51 26.06.2021 (обновлено: 12:16 26.06.2021)
Собянин заявил, что после ревакцинации от коронавируса у него антитела "зашкаливают"