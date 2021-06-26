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Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей - РИА Новости, 26.06.2021
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.
2021-06-26T13:23
2021-06-26T13:23
2021-06-26T13:26
видео
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Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность.
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Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области. Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность.
2021-06-26T13:23
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видео, видео
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.
2021-06-26T13:23
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PT1M33S
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
13:23 26.06.2021 (обновлено: 13:26 26.06.2021)
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.