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Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей - РИА Новости, 26.06.2021
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.
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Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области. Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность.
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353
60
видео, видео
Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей
Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.
2021-06-26T13:23
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PT1M33S

Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей

13:23 26.06.2021 (обновлено: 13:26 26.06.2021)
 
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Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.
Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность.
 
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