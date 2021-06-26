https://ria.ru/20210626/retrotekhnika-1738728484.html

Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей

Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей - РИА Новости, 26.06.2021

Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей

Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области.

2021-06-26T13:23

2021-06-26T13:23

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Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность.

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Кладбище легенд: бывший гонщик открыл музей советских автомобилей Бывший гонщик и механик Михаил Красинец открыл для советских автомобилей отдельный музей под открытым небом в Тульской области. Экспонатами стали десятки машин, которые автолюбитель собирал по всей стране еще в девяностые годы. Сегодня на трех площадках 350 единиц техники. Все автомобили разделены на 12 групп, каждая группа представляет определенный советский автозавод. Многие из них уже прекратили свою деятельность. 2021-06-26T13:23 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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