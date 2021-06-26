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В Пскове опровергли сообщения об эвакуации детей из лагеря для вакцинации
В Пскове опровергли сообщения об эвакуации детей из лагеря для вакцинации - РИА Новости, 26.06.2021
В Пскове опровергли сообщения об эвакуации детей из лагеря для вакцинации
Власти Псковской области, где сейчас ликвидируют последствия непогоды, опровергли сообщения соцсетей, что воспитанников одного из детских лагерей в этой связи... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T22:08
2021-06-26T22:08
михаил ведерников
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Псковской области, где сейчас ликвидируют последствия непогоды, опровергли сообщения соцсетей, что воспитанников одного из детских лагерей в этой связи массово эвакуируют якобы для проведения вакцинации.По словам и.о. председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова, которые приводятся в сообщении, дети были вывезены из лагеря в Невельском районе за день до окончания смены, поскольку этот лагерь пострадал от урагана."В Невельском районе на территории детского лагеря "Ленок" из-за сильного ветра повалено более 10 деревьев, повреждён один жилой корпус и линии электропередач. Для обеспечения безопасности детей было принято решение закончить смену лагеря на один день раньше. Родителям детей об этом сообщили. Сегодня за ребятами приехал автобус, который вывез их из лагеря. На данный момент все дети находятся дома, из-за стихии никто не пострадал", - пояснил Ермаков.Он добавил, что электроснабжение еще одного лагеря в Невельском районе, где ветер оборвал линии электропередач, обеспечивается за счет дизель-генератора. "Дети обеспечены горячей едой, с ними всё в порядке. Принято решение продолжить смену", - уточнил Ермаков.Пресс-служба областного управления МВД РФ в свою очередь сообщила в субботу, что из-за непогоды на юге региона, по предварительным данным, не пострадал ни один из воспитанников детских лагерей.Как сообщалось, из-за непогоды в Псковской области нарушено электроснабжение около 900 населенных пунктов. В субботу утром компания "Россети Северо-Запад" сообщала, что энергетики восстановили электроснабжение 2256 населенных после урагана.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что сильный ураган в Псковской области в пятницу оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции. Непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках и местной подстанции скорой помощи.
https://ria.ru/20210626/bryansk-1738750125.html
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михаил ведерников, псковская область, происшествия
В Пскове опровергли сообщения об эвакуации детей из лагеря для вакцинации
22:08 26.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Псковские власти опровергли сообщения об эвакуации детей из лагеря для вакцинации

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Псковской области, где сейчас ликвидируют последствия непогоды, опровергли сообщения соцсетей, что воспитанников одного из детских лагерей в этой связи массово эвакуируют якобы для проведения вакцинации.

"В сети интернет сейчас распространяется видео, в котором мужчина на камеру, в клубах дыма, рассказывает о том, что якобы детей из детского лагеря в Великих Луках массово эвакуируют для вакцинирования… что является заведомой ложью", - информирует официальный Telegram-канал региона.

По словам и.о. председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова, которые приводятся в сообщении, дети были вывезены из лагеря в Невельском районе за день до окончания смены, поскольку этот лагерь пострадал от урагана.
"В Невельском районе на территории детского лагеря "Ленок" из-за сильного ветра повалено более 10 деревьев, повреждён один жилой корпус и линии электропередач. Для обеспечения безопасности детей было принято решение закончить смену лагеря на один день раньше. Родителям детей об этом сообщили. Сегодня за ребятами приехал автобус, который вывез их из лагеря. На данный момент все дети находятся дома, из-за стихии никто не пострадал", - пояснил Ермаков.
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Он добавил, что электроснабжение еще одного лагеря в Невельском районе, где ветер оборвал линии электропередач, обеспечивается за счет дизель-генератора. "Дети обеспечены горячей едой, с ними всё в порядке. Принято решение продолжить смену", - уточнил Ермаков.
Пресс-служба областного управления МВД РФ в свою очередь сообщила в субботу, что из-за непогоды на юге региона, по предварительным данным, не пострадал ни один из воспитанников детских лагерей.
Как сообщалось, из-за непогоды в Псковской области нарушено электроснабжение около 900 населенных пунктов. В субботу утром компания "Россети Северо-Запад" сообщала, что энергетики восстановили электроснабжение 2256 населенных после урагана.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что сильный ураган в Псковской области в пятницу оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции. Непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках и местной подстанции скорой помощи.
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