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При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный - РИА Новости, 26.06.2021
При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
Подросток и пожарный погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Чернореченский Ивановской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T06:07
2021-06-26T06:07
2021-06-26T06:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ивановская область
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Подросток и пожарный погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Чернореченский Ивановской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.По данным сайта управления, сообщение о возгорании на улице Ленина, 4 поступило 25 июня в 22.21. На момент прибытия пожарных в 22.37 наблюдался дым из окна четвертого этажа. В 00.25 очаг пожара был локализован, в 01.20 ликвидировано открытое горение. В результате пожара поврежден жилой дом на площади 50 квадратных метров."В 23.35 на четвертом этаже был обнаружен ребенок погибший и пожарный. Бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но... констатировали смерть пожарного", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС, уточнив что погибшему подростку было 14 лет.В управлении отметили, что всего было эвакуировано 75 человек. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановская область, рязань, происшествия
При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
При пожаре в многоквартирном доме в Ивановской области погибли подросток и пожарный