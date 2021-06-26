https://ria.ru/20210626/posolstvo-1738760384.html
Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль
Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль - РИА Новости, 26.06.2021
Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль
Неизвестный попытался прорваться на легковом Ford на территорию посольства России в Минске, протаранив ворота, сообщило управление ГАИ ГУВД белорусской столицы... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:39
2021-06-26T21:39
2021-06-26T23:31
россия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/27069/01/270690125_0:176:3000:1864_1920x0_80_0_0_e2ab20e23d5035d7b199a91761d7d08b.jpg
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Неизвестный попытался прорваться на легковом Ford на территорию посольства России в Минске, протаранив ворота, сообщило управление ГАИ ГУВД белорусской столицы в Telegram-канале.Отмечается, что водитель перелез через ограду на территорию дипмиссии, где его задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На месте работают сотрудники ГАИ, других подробностей пока нет.В самом посольстве РИА Новости заявили, что ситуацию не комментируют.
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/27069/01/270690125_515:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_15bc3f477ef8d028f0989c59c4cb2c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, в мире
Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль
21:39 26.06.2021 (обновлено: 23:31 26.06.2021)
Легковой автомобиль въехал в ворота посольства РФ в Минске, водитель задержан