https://ria.ru/20210626/posolstvo-1738760384.html

Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль

Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль - РИА Новости, 26.06.2021

Ворота российского посольства в Минске протаранил автомобиль

Неизвестный попытался прорваться на легковом Ford на территорию посольства России в Минске, протаранив ворота, сообщило управление ГАИ ГУВД белорусской столицы... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T21:39

2021-06-26T21:39

2021-06-26T23:31

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Неизвестный попытался прорваться на легковом Ford на территорию посольства России в Минске, протаранив ворота, сообщило управление ГАИ ГУВД белорусской столицы в Telegram-канале.Отмечается, что водитель перелез через ограду на территорию дипмиссии, где его задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На месте работают сотрудники ГАИ, других подробностей пока нет.В самом посольстве РИА Новости заявили, что ситуацию не комментируют.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минск, белоруссия, в мире