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Правительство выделило средства на пособия на детей и беременным женщинам
Правительство выделило средства на пособия на детей и беременным женщинам - РИА Новости, 26.06.2021
Правительство выделило средства на пособия на детей и беременным женщинам
Правительство РФ одобрило на заседании выделение средств на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:03
2021-06-26T14:03
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило на заседании выделение средств на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным и пособий на детей."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Кроме того, Минтруду России поручено обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения ежемесячных пособий женщинами, вставшими на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
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россия, правительство рф, общество
Правительство выделило средства на пособия на детей и беременным женщинам
14:03 26.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Правительство одобрило выделение средств на пособия на детей от 8 до 17 лет и беременным

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило на заседании выделение средств на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным и пособий на детей.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минтруду России поручено обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения ежемесячных пособий женщинами, вставшими на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
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