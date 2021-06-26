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Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов
Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов - РИА Новости, 26.06.2021
Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов
Облачная погода ожидает москвичей в субботу, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза и даже град, воздух прогреется до плюс 35 градусов, может быть РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T09:44
2021-06-26T09:44
россия
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в субботу, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза и даже град, воздух прогреется до плюс 35 градусов, может быть побит суточный рекорд для этого дня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что опять не исключено, что будет побит температурный рекорд дня."Не исключено, что сегодня будет обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, сейчас рекорд этого дня плюс 33,6, который был зафиксирован в 2010 году", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
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россия, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов
09:44 26.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Люди у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Синоптик центра "Фобос" Леус ожидает грозу, град и жару до 35 градусов в Москве в субботу

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в субботу, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза и даже град, воздух прогреется до плюс 35 градусов, может быть побит суточный рекорд для этого дня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, во второй половине дня местами дожди, грозы, в отдельных районах даже град. Сегодня максимальная температура воздуха плюс 33-35, в Подмосковье плюс 31-36", - сказал Леус.
Он отметил, что опять не исключено, что будет побит температурный рекорд дня.
"Не исключено, что сегодня будет обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, сейчас рекорд этого дня плюс 33,6, который был зафиксирован в 2010 году", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
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РоссияМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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