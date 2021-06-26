https://ria.ru/20210626/pogoda-1738711080.html

Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов

Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов - РИА Новости, 26.06.2021

Москвичей в субботу ожидает гроза, град и рекордная жара до 35 градусов

Облачная погода ожидает москвичей в субботу, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза и даже град, воздух прогреется до плюс 35 градусов, может быть РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:44

2021-06-26T09:44

2021-06-26T09:44

россия

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732530318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24af64099b333d446db81747694fe6e3.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в субботу, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза и даже град, воздух прогреется до плюс 35 градусов, может быть побит суточный рекорд для этого дня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что опять не исключено, что будет побит температурный рекорд дня."Не исключено, что сегодня будет обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, сейчас рекорд этого дня плюс 33,6, который был зафиксирован в 2010 году", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

https://ria.ru/20210625/pogoda-1738602022.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество