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Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса

Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021

Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса

Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:19

2021-06-26T16:19

2021-06-26T16:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тайвань

южная корея

сан-франциско

аризона

китай

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) — белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм. "За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", — пишет журнал.Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП."Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких — органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19", — рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона.В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли — 132 683.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/koronavirus-1738639688.html

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526957.html

тайвань

южная корея

сан-франциско

аризона

китай

кндр (северная корея)

япония

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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