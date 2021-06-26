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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:19
2021-06-26T16:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тайвань
южная корея
сан-франциско
аризона
китай
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) — белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм. "За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", — пишет журнал.Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП."Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких — органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19", — рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона.В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли — 132 683.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/koronavirus-1738639688.html
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526957.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тайвань, южная корея, сан-франциско, аризона, китай, кндр (северная корея), япония, монголия, в мире
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
16:19 26.06.2021 (обновлено: 16:50 26.06.2021)
 
CC0 / PublicDomainPictures / Вирус
Вирус - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
CC0 / PublicDomainPictures /

Ученые из Австралии и США выяснили, что первая вспышка коронавируса произошла в эпоху неолита

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.
Сотрудники полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:22Сказано в эфире
Вирусолог объяснил, чем опасен вариант коронавируса "дельта"
Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) — белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
"За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", — пишет журнал.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
"Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких — органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19", — рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли — 132 683.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТайваньЮжная КореяСан-ФранцискоАризонаКитайКНДР (Северная Корея)ЯпонияМонголияВ мире
 
 
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