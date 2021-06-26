https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:19
2021-06-26T16:19
2021-06-26T16:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тайвань
южная корея
сан-франциско
аризона
китай
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738739661_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_85fc8a4288d7a59bc9d01c44aec123b8.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) — белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм. "За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", — пишет журнал.Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП."Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких — органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19", — рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона.В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли — 132 683.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/koronavirus-1738639688.html
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526957.html
тайвань
южная корея
сан-франциско
аризона
китай
кндр (северная корея)
япония
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738739661_129:0:1089:720_1920x0_80_0_0_69b2a47f360bcc19956418293c886612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тайвань, южная корея, сан-франциско, аризона, китай, кндр (северная корея), япония, монголия, в мире
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
16:19 26.06.2021 (обновлено: 16:50 26.06.2021)
Ученые из Австралии и США выяснили, что первая вспышка коронавируса произошла в эпоху неолита
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая
, Японии
, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня
.
Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) — белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
"За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", — пишет журнал.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
"Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких — органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19", — рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона
.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли — 132 683.