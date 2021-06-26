https://ria.ru/20210626/nepogoda-1738744958.html

В Псковской области до 900 населенных пунктов остались без электричества

В Псковской области до 900 населенных пунктов остались без электричества - РИА Новости, 26.06.2021

В Псковской области до 900 населенных пунктов остались без электричества

Около 900 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения из-за непогоды, сообщают региональные власти по итогам заседания штаба по... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:33

2021-06-26T17:33

2021-06-26T17:33

михаил ведерников

псковская область

великие луки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 900 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения из-за непогоды, сообщают региональные власти по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения."В связи с непрекращающимися ливневыми дождями с грозами в отдельных районах области энергетиками выявляются новые отключения электроэнергии у населения… По состоянию на 14.00, еще остаются отключенными от электроэнергии около 900 населенных пунктов", - говорится в сообщении.Как отмечают областные власти, энергетики, а также все профильные службы ведут аварийно-восстановительные работы круглосуточно, восстанавливая линии электропередачи и убирая поваленные деревья. Все социально значимые объекты региона обеспечены электроэнергией.В субботу утром компания "Россети Северо-Запад" сообщала, что энергетики восстановили электроснабжение 2 256 населенных пунктов Псковской области после урагана.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что сильный ураган в Псковской области в пятницу оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции. Непогода также вызвало сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках и местной подстанции скорой помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/krym-1738713428.html

https://ria.ru/20210626/anapa-1738725184.html

псковская область

великие луки

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михаил ведерников, псковская область, великие луки