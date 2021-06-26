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Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом
Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом - РИА Новости, 26.06.2021
Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом
Отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, знака "крупногабаритный груз", нарушение правил перевозки детей может... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:15
2021-06-26T01:34
позиция права
егор редин
россия
штрафы
авто
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, знака "крупногабаритный груз", нарушение правил перевозки детей может стать причиной штрафа, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. Сейчас из нее исключили таблетированные препараты, но добавили влажные салфетки и маски. Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации. Собеседник агентства напомнил, что также штраф грозит за отсутствие знака "крупногабаритный груз".По словам юриста, за нарушение правил перевозки детей водитель заработает штраф на три тысячи рублей, при перевозке животных на руках или задней полке салона авто — 500 рублей. А за перевозку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров водитель рискует получить штраф до десяти тысяч рублей или наказание в виде лишения прав от четырех до шести месяцев.Редин рекомендует также не мыть машину на дачном участке с использованием моющих средств — штраф за это может составить от одной до двух тысяч рублей.
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позиция права, егор редин, россия, штрафы, авто, общество
Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом
01:15 26.06.2021 (обновлено: 01:34 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк

Юрист Редин предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, знака "крупногабаритный груз", нарушение правил перевозки детей может стать причиной штрафа, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. Сейчас из нее исключили таблетированные препараты, но добавили влажные салфетки и маски. Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации. Собеседник агентства напомнил, что также штраф грозит за отсутствие знака "крупногабаритный груз".
По словам юриста, за нарушение правил перевозки детей водитель заработает штраф на три тысячи рублей, при перевозке животных на руках или задней полке салона авто — 500 рублей. А за перевозку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров водитель рискует получить штраф до десяти тысяч рублей или наказание в виде лишения прав от четырех до шести месяцев.
Редин рекомендует также не мыть машину на дачном участке с использованием моющих средств — штраф за это может составить от одной до двух тысяч рублей.
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Позиция праваЕгор РединРоссияШтрафыАвтоОбщество
 
 
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