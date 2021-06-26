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Захарова назвала цель учений НАТО и Украины
Захарова назвала цель учений НАТО и Украины - РИА Новости, 26.06.2021
Захарова назвала цель учений НАТО и Украины
Целью учений Киева и НАТО является "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T20:42
2021-06-26T20:56
россия
мария захарова
нато
украина
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Целью учений Киева и НАТО является "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."А второй момент – перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там", - добавила Захарова.Она также отметила, что в этом году страны НАТО проводят "на территории этого государства" семь учений. "Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету", - сказала Захарова.
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россия, мария захарова, нато, украина, в мире
Захарова назвала цель учений НАТО и Украины
20:42 26.06.2021 (обновлено: 20:56 26.06.2021)
 
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© РИА Новости / Игорь Маслов
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Захарова назвала цель учений НАТО и Украины

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Целью учений Киева и НАТО является "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая – это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"А второй момент – перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там", - добавила Захарова.
Она также отметила, что в этом году страны НАТО проводят "на территории этого государства" семь учений. "Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету", - сказала Захарова.
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