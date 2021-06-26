Захарова назвала цель учений НАТО и Украины
20:42 26.06.2021 (обновлено: 20:56 26.06.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
Захарова назвала цель учений НАТО и Украины
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Целью учений Киева и НАТО является "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая – это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"А второй момент – перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там", - добавила Захарова.
Она также отметила, что в этом году страны НАТО проводят "на территории этого государства" семь учений. "Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету", - сказала Захарова.