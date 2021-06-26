https://ria.ru/20210626/nato-1738757242.html

Захарова назвала цель учений НАТО и Украины

Захарова назвала цель учений НАТО и Украины - РИА Новости, 26.06.2021

Захарова назвала цель учений НАТО и Украины

Целью учений Киева и НАТО является "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T20:42

2021-06-26T20:42

2021-06-26T20:56

россия

мария захарова

нато

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580652032_0:310:2751:1858_1920x0_80_0_0_b25bb147ce1b06dfb1b2f4e763af5140.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Целью учений Киева и НАТО является "бесконечная дестабилизация у границ России" и переброска оружия и техники на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."А второй момент – перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там", - добавила Захарова.Она также отметила, что в этом году страны НАТО проводят "на территории этого государства" семь учений. "Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20210621/nato-1737833070.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, нато, украина, в мире