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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210626/marvel-1738619161.html
Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец"
Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец" - РИА Новости, 26.06.2021
Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец"
Компания Marvel представила на YouTube новый трейлер предстоящего блокбастера "Шан-Чи и легенда Десяти колец" с Симу Лю в главной роли. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T03:41
2021-06-26T03:41
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Компания Marvel представила на YouTube новый трейлер предстоящего блокбастера "Шан-Чи и легенда Десяти колец" с Симу Лю в главной роли.Шан-Чи (Лю) с детства занимается восточными единоборствами, чтобы однажды завладеть десятью магическими кольцами, которые с древних времен наделяли его предков сверхсилой. Повзрослев, главный герой оказывается втянут в интриги таинственной организации под названием "Десять колец". Воину предстоит разобраться с их замыслами, а заодно и в своем прошлом. В фильме также снялись Аквафина ("Восемь подруг Оушена"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши"), Фала Чэнь ("Лунный резонанс"), Флориан Мунтеану ("Крид 2") и другие. Премьера супергеройского боевика запланирована на сентябрь этого года.
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youtube, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics

Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец"

03:41 26.06.2021
 
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Компания Marvel представила на YouTube новый трейлер предстоящего блокбастера "Шан-Чи и легенда Десяти колец" с Симу Лю в главной роли.
Шан-Чи (Лю) с детства занимается восточными единоборствами, чтобы однажды завладеть десятью магическими кольцами, которые с древних времен наделяли его предков сверхсилой.
Повзрослев, главный герой оказывается втянут в интриги таинственной организации под названием "Десять колец". Воину предстоит разобраться с их замыслами, а заодно и в своем прошлом.
В фильме также снялись Аквафина ("Восемь подруг Оушена"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши"), Фала Чэнь ("Лунный резонанс"), Флориан Мунтеану ("Крид 2") и другие.
Премьера супергеройского боевика запланирована на сентябрь этого года.
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