https://ria.ru/20210626/marvel-1738619161.html

Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец"

Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец" - РИА Новости, 26.06.2021

Опубликован трейлер блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда Десяти колец"

Компания Marvel представила на YouTube новый трейлер предстоящего блокбастера "Шан-Чи и легенда Десяти колец" с Симу Лю в главной роли. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T03:41

2021-06-26T03:41

2021-06-26T03:41

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Компания Marvel представила на YouTube новый трейлер предстоящего блокбастера "Шан-Чи и легенда Десяти колец" с Симу Лю в главной роли.Шан-Чи (Лю) с детства занимается восточными единоборствами, чтобы однажды завладеть десятью магическими кольцами, которые с древних времен наделяли его предков сверхсилой. Повзрослев, главный герой оказывается втянут в интриги таинственной организации под названием "Десять колец". Воину предстоит разобраться с их замыслами, а заодно и в своем прошлом. В фильме также снялись Аквафина ("Восемь подруг Оушена"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши"), Фала Чэнь ("Лунный резонанс"), Флориан Мунтеану ("Крид 2") и другие. Премьера супергеройского боевика запланирована на сентябрь этого года.

https://ria.ru/20210615/shehulk-1736643604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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youtube, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics