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СМИ: основатель McAfee уже пытался покончить с собой в испанской тюрьме
СМИ: основатель McAfee уже пытался покончить с собой в испанской тюрьме - РИА Новости, 26.06.2021
СМИ: основатель McAfee уже пытался покончить с собой в испанской тюрьме
Основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в своей камере в барселонской тюрьме и, по предварительной версии, покончивший жизнь самоубийством,... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:48
2021-06-26T15:48
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МАДРИД, 26 июн - РИА Новости. Основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в своей камере в барселонской тюрьме и, по предварительной версии, покончивший жизнь самоубийством, уже пытался это сделать в конце февраля, сообщает газета Vanguardia.Тело Макафи было найдено в тюрьме "Брианс 2" в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) 23 июня, после того как стало известно о решении Национального суда Испании выдать его в США, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в Департаменте юстиции женералитета, по предварительной версии, он покончил с собой. Результаты вскрытия, как сообщили ранее РИА Новости в Высшем суде Каталонии, станут известны в ближайшее время. Была также найдена предсмертная записка.Как стало известно изданию Vanguardia, не первая попытка Макафи свести светы с жизнью была 28 февраля, тогда об этом тюремщикам сообщил его сокармерник. Макафи доставили в медчасть, а затем в больницу. При выписке врачи рекомендовали руководству пенитенциарного учреждения обратиться к тюремному психиатру, сообщили газете источники. Однако тот определил, что в специальной психиатрической помощи нет необходимости. При этом Макафи перевели в другую тюрьму.В совете юстиции женералитета заявили, что вся информация медицинского характера конфиденциальна и не стали подтверждать сообщения о предыдущей попытке самоубийства, адвокат McAfee Хавьер Вильяльба Санчес сказал, что не в курсе инцидента.Вдова основателя Макафи накануне прибыла в Барселону, пообщалась в руководством тюрьмы, и заявила журналистам, что не верит в самоубийство супруга. Она также потребовала проведения двух экспертиз причин его смерти.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. 23 июня стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США.В середине июня Макафи дал показания в суде, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере". Макафи, которому было 75 лет, также заявлял, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".
https://ria.ru/20210625/smert-1738640422.html
https://ria.ru/20210624/poslanie-1738351385.html
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стамбул, сша, испания, в мире
СМИ: основатель McAfee уже пытался покончить с собой в испанской тюрьме
15:48 26.06.2021
 
© AP Photo / Alan DiazАмериканский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / Alan Diaz

Vanguardia: основатель McAfee пытался покончить с собой в испанской тюрьме 4 месяца назад

Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 июн - РИА Новости. Основатель компании McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в своей камере в барселонской тюрьме и, по предварительной версии, покончивший жизнь самоубийством, уже пытался это сделать в конце февраля, сообщает газета Vanguardia.
Тело Макафи было найдено в тюрьме "Брианс 2" в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) 23 июня, после того как стало известно о решении Национального суда Испании выдать его в США, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в Департаменте юстиции женералитета, по предварительной версии, он покончил с собой. Результаты вскрытия, как сообщили ранее РИА Новости в Высшем суде Каталонии, станут известны в ближайшее время. Была также найдена предсмертная записка.
Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:27
Вдова основателя McAfee обвинила власти США в смерти мужа, пишут СМИ
Как стало известно изданию Vanguardia, не первая попытка Макафи свести светы с жизнью была 28 февраля, тогда об этом тюремщикам сообщил его сокармерник. Макафи доставили в медчасть, а затем в больницу. При выписке врачи рекомендовали руководству пенитенциарного учреждения обратиться к тюремному психиатру, сообщили газете источники. Однако тот определил, что в специальной психиатрической помощи нет необходимости. При этом Макафи перевели в другую тюрьму.
В совете юстиции женералитета заявили, что вся информация медицинского характера конфиденциальна и не стали подтверждать сообщения о предыдущей попытке самоубийства, адвокат McAfee Хавьер Вильяльба Санчес сказал, что не в курсе инцидента.
Вдова основателя Макафи накануне прибыла в Барселону, пообщалась в руководством тюрьмы, и заявила журналистам, что не верит в самоубийство супруга. Она также потребовала проведения двух экспертиз причин его смерти.
Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. 23 июня стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США.
Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 04:53
Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме
В середине июня Макафи дал показания в суде, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере". Макафи, которому было 75 лет, также заявлял, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".
 
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