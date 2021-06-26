https://ria.ru/20210626/lisovets-1738659508.html
Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов
Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов - РИА Новости, 26.06.2021
Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов
Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:32
2021-06-26T05:32
2021-06-26T05:32
шоубиз
владислав лисовец
стиль
мода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738420245_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_39eb05f96eb4ddd9df84d8483477fc44.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий Владислав Лисовец. "Это уже ушло из столиц и сейчас это не супертренд. От неоновых цветов уже пора отказываться. Можно добавить немного – буквально одну деталь: максимум поясную сумку, очки – но точно не кроссовки! Сейчас это первый показатель, что вы гость столицы. Настоящий модник это уже не носит, – сказал Лисовец. Кроме того, эксперт моды рассказал, почему и как изменились москвичи за последние полтора года. Полное интервью с Лисовцом читайте на сайте в 8.00.
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/pugacheva-1736130830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738420245_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_ccb61e461f0d5467b9131a07bdb819ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав лисовец, стиль, мода
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий Владислав Лисовец.
"Это уже ушло из столиц и сейчас это не супертренд. От неоновых цветов уже пора отказываться. Можно добавить немного – буквально одну деталь: максимум поясную сумку, очки – но точно не кроссовки! Сейчас это первый показатель, что вы гость столицы. Настоящий модник это уже не носит, – сказал Лисовец.
Кроме того, эксперт моды рассказал, почему и как изменились москвичи за последние полтора года. Полное интервью с Лисовцом читайте на сайте в 8.00.