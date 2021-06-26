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Шоубиз
https://ria.ru/20210626/lisovets-1738659508.html
Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов
Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов - РИА Новости, 26.06.2021
Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов
Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:32
2021-06-26T05:32
шоубиз
владислав лисовец
стиль
мода
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий Владислав Лисовец. "Это уже ушло из столиц и сейчас это не супертренд. От неоновых цветов уже пора отказываться. Можно добавить немного – буквально одну деталь: максимум поясную сумку, очки – но точно не кроссовки! Сейчас это первый показатель, что вы гость столицы. Настоящий модник это уже не носит, – сказал Лисовец. Кроме того, эксперт моды рассказал, почему и как изменились москвичи за последние полтора года. Полное интервью с Лисовцом читайте на сайте в 8.00.
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владислав лисовец, стиль, мода

Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов

05:32 26.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтилист Владислав Лисовец во время интервью.
Стилист Владислав Лисовец во время интервью. - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий Владислав Лисовец.
"Это уже ушло из столиц и сейчас это не супертренд. От неоновых цветов уже пора отказываться. Можно добавить немного – буквально одну деталь: максимум поясную сумку, очки – но точно не кроссовки! Сейчас это первый показатель, что вы гость столицы. Настоящий модник это уже не носит, – сказал Лисовец.
Кроме того, эксперт моды рассказал, почему и как изменились москвичи за последние полтора года. Полное интервью с Лисовцом читайте на сайте в 8.00.
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ШоубизВладислав Лисовецстильмода
 
 
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