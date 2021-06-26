https://ria.ru/20210626/lisovets-1738659508.html

Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов

Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов - РИА Новости, 26.06.2021

Лисовец объяснил, как отличить "гостя столицы" с помощью неоновых цветов

Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T05:32

2021-06-26T05:32

2021-06-26T05:32

шоубиз

владислав лисовец

стиль

мода

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Неоновые цвета перестали быть актуальными, поэтому их не увидеть в гардеробе московских модников, рассказал РИА Новости эксперт моды, теле- радиоведущий Владислав Лисовец. "Это уже ушло из столиц и сейчас это не супертренд. От неоновых цветов уже пора отказываться. Можно добавить немного – буквально одну деталь: максимум поясную сумку, очки – но точно не кроссовки! Сейчас это первый показатель, что вы гость столицы. Настоящий модник это уже не носит, – сказал Лисовец. Кроме того, эксперт моды рассказал, почему и как изменились москвичи за последние полтора года. Полное интервью с Лисовцом читайте на сайте в 8.00.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/pugacheva-1736130830.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав лисовец, стиль, мода