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Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера - РИА Новости, 26.06.2021
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:51
2021-06-26T05:51
здоровье
михаил шкляр
россия
общество
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Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера.Во-первых, важно правильно проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце, заявил Шкляр.Помимо этого, для увеличения комфорта во время сна в жаркую погоду, можно охладить постельное белье в холодильнике.Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.
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здоровье, михаил шкляр, россия, общество
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:51 26.06.2021
 
© РИА НовостиВентилятор
Вентилятор - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости

Исполнительный директор Sibling Шкляр назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера.
Во-первых, важно правильно проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.
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Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.
Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце, заявил Шкляр.
Помимо этого, для увеличения комфорта во время сна в жаркую погоду, можно охладить постельное белье в холодильнике.
Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.
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