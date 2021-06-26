https://ria.ru/20210626/kvartira-1738703263.html

Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера

Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера - РИА Новости, 26.06.2021

Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера

Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T05:51

2021-06-26T05:51

2021-06-26T05:51

здоровье

михаил шкляр

россия

общество

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Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера.Во-первых, важно правильно проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце, заявил Шкляр.Помимо этого, для увеличения комфорта во время сна в жаркую погоду, можно охладить постельное белье в холодильнике.Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/deti-1738626751.html

https://ria.ru/20210625/peregrev-1738578685.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, михаил шкляр, россия, общество