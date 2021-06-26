https://ria.ru/20210626/kvartira-1738703263.html
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера - РИА Новости, 26.06.2021
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:51
2021-06-26T05:51
2021-06-26T05:51
здоровье
михаил шкляр
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера
https://cdn21.img.ria.ru/images/26102/41/261024178_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4b68f9684ecb1b26e7474709133399e7.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера.Во-первых, важно правильно проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце, заявил Шкляр.Помимо этого, для увеличения комфорта во время сна в жаркую погоду, можно охладить постельное белье в холодильнике.Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/deti-1738626751.html
https://ria.ru/20210625/peregrev-1738578685.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/26102/41/261024178_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_22bedb70bef53f47d45849731c14072e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, михаил шкляр, россия, общество
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
Исполнительный директор Sibling Шкляр назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр в беседе с "Российской газетой
" рассказал, как можно охладить квартиру в жару без использования кондиционера.
Во-первых, важно правильно проветривание помещений. По словам специалиста, наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.
Шкляр также советует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить режим работы вентиляторов. Специалист отмечает, что у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.
Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце, заявил Шкляр.
Помимо этого, для увеличения комфорта во время сна в жаркую погоду, можно охладить постельное белье в холодильнике.
Шкляр также советует отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. По словам эксперта, если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.