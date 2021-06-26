Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738760623.html
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве
Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:45
2021-06-26T22:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_501e3d1f33e1d0eaeb416fb9c3bd4297.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".При этом он отметил, что система справляется."Мы мобилизовали 20 тысяч коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тысячам, большой объем", - подчеркнул мэр.По его словам, всего в системе здравоохранения Москвы 35 тысяч коек работают на экстренную и плановую помощь."А тут целых 20 тысяч созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка", - сказал Собянин.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e0e2936b7d165631d4b4d3f843902600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве
21:45 26.06.2021 (обновлено: 22:42 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Москве за сутки госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
При этом он отметил, что система справляется.
"Мы мобилизовали 20 тысяч коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тысячам, большой объем", - подчеркнул мэр.
По его словам, всего в системе здравоохранения Москвы 35 тысяч коек работают на экстренную и плановую помощь.
"А тут целых 20 тысяч созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка", - сказал Собянин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния