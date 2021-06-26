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Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве

Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве

Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T21:45

2021-06-26T21:45

2021-06-26T22:42

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".При этом он отметил, что система справляется."Мы мобилизовали 20 тысяч коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тысячам, большой объем", - подчеркнул мэр.По его словам, всего в системе здравоохранения Москвы 35 тысяч коек работают на экстренную и плановую помощь."А тут целых 20 тысяч созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка", - сказал Собянин.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва