https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738760623.html
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве
Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T21:45
2021-06-26T21:45
2021-06-26T22:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_501e3d1f33e1d0eaeb416fb9c3bd4297.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".При этом он отметил, что система справляется."Мы мобилизовали 20 тысяч коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тысячам, большой объем", - подчеркнул мэр.По его словам, всего в системе здравоохранения Москвы 35 тысяч коек работают на экстренную и плановую помощь."А тут целых 20 тысяч созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка", - сказал Собянин.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e0e2936b7d165631d4b4d3f843902600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин назвал число госпитализаций с COVID-19 в Москве
21:45 26.06.2021 (обновлено: 22:42 26.06.2021)
В Москве за сутки госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализируют за сутки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 1
".
При этом он отметил, что система справляется.
"Мы мобилизовали 20 тысяч коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тысячам, большой объем", - подчеркнул мэр.
По его словам, всего в системе здравоохранения Москвы 35 тысяч коек работают на экстренную и плановую помощь.
"А тут целых 20 тысяч созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка", - сказал Собянин.