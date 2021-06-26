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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738735001.html
Во Франции выявили штамм "дельта" у двух умерших пациентов с COVID-19
Во Франции выявили штамм "дельта" у двух умерших пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
Во Франции выявили штамм "дельта" у двух умерших пациентов с COVID-19
Специалисты французского региона Окситания подтвердили два случая заражения вариантом "дельта" у непривитых жертв коронавируса, сообщает региональное агентство... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:11
2021-06-26T15:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты французского региона Окситания подтвердили два случая заражения вариантом "дельта" у непривитых жертв коронавируса, сообщает региональное агентство здравоохранения (ARS).Ранее представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявлял, что в стране 9-10% случаев заражения COVID приходится на вариант "дельта"."Среди первых 9 предполагаемых случаев заражения вариантом "дельта", выявленных за две недели в (департаменте - ред.) Жер, на сегодняшний день методом секвенирования генома подтверждены 2 случая: они имеют отношения к людям в возрасте 42 и 60 лет, которые скончались, несмотря на лечение в больничном центре Оша. Эти люди не были вакцинированы, несмотря на то, что их состояние здоровья было отмечено факторами риска", - говорится в заявлении агентства здравоохранения Окситании.Отмечается, что третий человек, 69-летний мужчина, сейчас находится в реанимации. Специалисты отслеживают контакты возможных зараженных штаммом "дельта". Во всем департаменте Жер был задействован "план неотложных действий", власти мобилизовали "все ресурсы" для предотвращения возобновления эпидемии. В частности, расширяются масштабы тестирования на COVID-19, отслеживание контактов, местных жителей активно призывают пройти вакцинацию.Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
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коронавирус covid-19, франция, в мире
Во Франции выявили штамм "дельта" у двух умерших пациентов с COVID-19
15:11 26.06.2021
 
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Depositphotos / Alexander Raths

Во Франции выявили штамм "дельта" у двух непривитых пациентов, умерших от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты французского региона Окситания подтвердили два случая заражения вариантом "дельта" у непривитых жертв коронавируса, сообщает региональное агентство здравоохранения (ARS).
Ранее представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявлял, что в стране 9-10% случаев заражения COVID приходится на вариант "дельта".
"Среди первых 9 предполагаемых случаев заражения вариантом "дельта", выявленных за две недели в (департаменте - ред.) Жер, на сегодняшний день методом секвенирования генома подтверждены 2 случая: они имеют отношения к людям в возрасте 42 и 60 лет, которые скончались, несмотря на лечение в больничном центре Оша. Эти люди не были вакцинированы, несмотря на то, что их состояние здоровья было отмечено факторами риска", - говорится в заявлении агентства здравоохранения Окситании.
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Отмечается, что третий человек, 69-летний мужчина, сейчас находится в реанимации. Специалисты отслеживают контакты возможных зараженных штаммом "дельта". Во всем департаменте Жер был задействован "план неотложных действий", власти мобилизовали "все ресурсы" для предотвращения возобновления эпидемии. В частности, расширяются масштабы тестирования на COVID-19, отслеживание контактов, местных жителей активно призывают пройти вакцинацию.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
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