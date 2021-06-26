https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738730038.html

Испанцам разрешили снять маски на улицах, но большинство этого не сделали

Испанцам разрешили снять маски на улицах, но большинство этого не сделали - РИА Новости, 26.06.2021

Испанцам разрешили снять маски на улицах, но большинство этого не сделали

Спустя год после введения правила об обязательном ношении масок на открытых пространствах даже при возможности соблюдать социальную дистанцию испанцы с субботы, РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:58

2021-06-26T13:58

2021-06-26T15:03

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мадрид (город)

испания

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МАДРИД, 26 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Спустя год после введения правила об обязательном ношении масок на открытых пространствах даже при возможности соблюдать социальную дистанцию испанцы с субботы, 26 июня, наконец могут их снять — на улицах, в парках, на набережных. Однако, как убедилась корреспондент РИА Новости, по крайней мере жители Мадрида не спешат это делать.Правила, установленные правительством, по сути, возвращение к ситуации июня прошлого года — маску надо носить во всех закрытых помещениях, в том числе в транспорте, и можно снять на улице, если нет скопления людей и есть возможность соблюдать полтора метра дистанции.Однако большинство жителей Мадрида по-прежнему в масках. И дело даже не в том, что в городе вообще сложно соблюдать дистанцию, и если четко следовать правилам, то, подходя, например, к светофору, высоки шансы оказаться в "месте скопления людей"."Я пока не готов снять, думаю, что правительство поторопилось, пока все еще много заражений, люди продолжают поступать в больницы, умирать. Это популизм правительства Санчеса. Надо быть более ответственными, чем наши власти", — говорит РИА Новости мужчина лет пятидесяти.Девушка по имени Марта стоит в переулке, в котором почти никого нет, одна, при этом маску она не снимает. "Я только что вышла из музея, там была в ней, но так и не сняла. Тут центр, довольно много народа, и я предпочитаю быть в маске, чтобы не заразиться самой и не заразить других", — объясняет она, признаваясь, что если бы, например, оказалась в месте, "где точно нет угрозы заражения", от маски все-таки избавилась бы.Три женщины идут по довольно загруженной улице в центре Мадрида, но масок на них нет. "Мы переболели COVID и уже вакцинированы, поэтому чувствуем себя спокойно. Но если окажемся в толпе, то вновь наденем", — показывают она на маски, которые держат в руках.Еще у одной девушки маска на подбородке. Сеньорита говорит, что осуждает своих сверстников, которые избавились от них уже довольно давно. Поздно вечером молодые люди, собираясь большими компаниями на улицах, на набережных и в парках, почти всегда без масок.Подобные "пьяные вечеринки" часто заканчивались разгоном полицией. А поездка тысяч старшеклассников со всей страны на Майорку (Балеарские острова), чтобы отпраздновать окончание учебного года, обернулась массовыми заражениями, на настоящий момент выявлено 600 случаев. Проводится массовое тестирование старшеклассников, побывавших во второй половине июня на Майорке, и людей, с которыми они контактировали. Заболевших отправляют на карантин."То, что был введен настолько жесткий масочный режим (по закону прогуляться без маски нельзя было даже в парке или по берегу моря), это, мягко говоря, странно. Власти уже больше года шарахаются из стороны в сторону, они понимают, что надо что-то делать, но часто принимают абсурдные меры. Теперь отменили маски, но не удивлюсь, что через пару недель вернут, если уровень заражений по каким-то причинам снова пойдет вверх", — говорит житель Мадрида Давид.В магазинах косметики утверждают, что не ожидают увеличения продаж губной помады. "Да, продажа помады за этот год немного снизилась, но очень незначительно. Женщины все равно продолжали покупать, красились для вечеринок, праздников", — говорит Рафа, специалист по закупкам одного из магазинов косметики в центре. "Существенного снижения продаж в целом у нас не было, во многом компенсировали за счет увеличения спроса на (антисептические. — Прим. ред.) гели для рук и маски. Еще одно отличие этого года — если раньше приходили большими компаниями или семьями, то сейчас такое редкость", — рассказывает он.На сегодняшний день в Испании (население страны — 47 миллионов) хотя бы одну дозу вакцины получили 24,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 15,8 миллиона, показатель заражений — 95 на сто тысяч населения за две недели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/pandemiya-1738720859.html

https://ria.ru/20210625/delta-1738660389.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/koronavirus-1738639688.html

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738615975.html

https://ria.ru/20210625/strakhovka-1738579076.html

майорка

мадрид (город)

испания

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Мадрид после отмены масочного режима на улицах Испанцам впервые за год разрешили снять маски на улицах, в парках, на набережных, но большинство этого не сделали. 2021-06-26T13:58 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майорка, мадрид (город), испания, в мире