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Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун
Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун
Чтобы остановить пандемию, нужна быстрая масштабная вакцинация либо локдаун, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:46
2021-06-26T11:46
2021-06-26T12:03
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Чтобы остановить пандемию, нужна быстрая масштабная вакцинация либо локдаун, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун", - заявил Собянин.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, здоровье - общество, общество
Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун
11:46 26.06.2021 (обновлено: 12:03 26.06.2021)
Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун