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Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун

Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун

Чтобы остановить пандемию, нужна быстрая масштабная вакцинация либо локдаун, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:46

2021-06-26T11:46

2021-06-26T12:03

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москва

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Чтобы остановить пандемию, нужна быстрая масштабная вакцинация либо локдаун, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун", - заявил Собянин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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