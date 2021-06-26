https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738720499.html

Собянин: если бы не новая мутация, Москва бы уже вышла из пандемии

Собянин: если бы не новая мутация, Москва бы уже вышла из пандемии - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин: если бы не новая мутация, Москва бы уже вышла из пандемии

Если бы не было новой мутации коронавируса, Москва бы уже вышла из пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:45

2021-06-26T11:45

2021-06-26T15:47

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

распространение коронавируса

здоровье - общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн — РИА Новости. Если бы не было новой мутации коронавируса, Москва бы уже вышла из пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он пояснил, что 60 процентов москвичей либо переболели "уханьским" штаммом, либо вакцинировались. "У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию", — сказал мэр.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

москва

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2021

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