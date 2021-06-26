https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738719673.html

В Москве за сутки госпитализировали 1776 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1776 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1776 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 776 человек, на ИВЛ находится 672 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:38

2021-06-26T11:38

2021-06-26T11:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 776 человек, на ИВЛ находится 672 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 8 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 776 человек. На ИВЛ находится 672 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в городе выздоровели ещё 4 260 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 139 840. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738713295.html

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2021

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва