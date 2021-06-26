https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738717714.html

В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19

В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021

В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 665, до 5 430 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:19

2021-06-26T11:19

2021-06-26T14:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 665, до 5 430 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне прирост составил 20 393 новых случая заболевания.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 430 753 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,4%.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество