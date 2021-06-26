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В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19
В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 665, до 5 430 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:19
2021-06-26T11:19
2021-06-26T14:15
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 665, до 5 430 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне прирост составил 20 393 новых случая заболевания.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 430 753 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,4%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 21 665 новых случаев COVID-19
11:19 26.06.2021 (обновлено: 14:15 26.06.2021)
В России выявили 21 665 новых случаев заражения коронавирусом за сутки