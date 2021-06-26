https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738717474.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:17
2021-06-26T11:17
2021-06-26T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика ингушетия
республика адыгея
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,09%, 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%, 3. Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,11%", - говорится в сообщении.
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республика ингушетия
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коронавирус в россии, здоровье - общество, республика ингушетия, республика адыгея
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19