https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738716323.html

Регионам выделили 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19

Регионам выделили 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021

Регионам выделили 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в регионах, они поступят в течение 30 дней,... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:02

2021-06-26T11:02

2021-06-26T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738261767_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99a7ccfaeabcc78007b8ca394997f476.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в регионах, они поступят в течение 30 дней, сообщает пресс-служба кабмина."На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней. Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)", - говорится в сообщении.Как сообщил Мишустин во время посещения московской больницы №40 в Коммунарке, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств ФОМС. Благодаря заранее подготовленной нормативной базе удалось оперативно принять решение о дополнительной поддержке регионов на фоне распространения COVID-19."Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех регионах страны", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 25 июня.Также готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Источником для транша также стали нераспределённые остатки средств ФОМС.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738594446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество