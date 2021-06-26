Регионам выделили 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19
11:02 26.06.2021 (обновлено: 11:11 26.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Правительство выделило 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19 в регионах
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в регионах, они поступят в течение 30 дней, сообщает пресс-служба кабмина.
"На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней. Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)", - говорится в сообщении.
Как сообщил Мишустин во время посещения московской больницы №40 в Коммунарке, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств ФОМС. Благодаря заранее подготовленной нормативной базе удалось оперативно принять решение о дополнительной поддержке регионов на фоне распространения COVID-19.
"Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех регионах страны", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 25 июня.
Также готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Источником для транша также стали нераспределённые остатки средств ФОМС.