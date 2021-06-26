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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738713295.html
В Удмуртии приостановили вакцинацию населения от коронавируса
В Удмуртии приостановили вакцинацию населения от коронавируса - РИА Новости, 26.06.2021
В Удмуртии приостановили вакцинацию населения от коронавируса
В Удмуртии на ближайшие дни приостановили вакцинацию от коронавируса, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:23
2021-06-26T15:56
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УФА, 26 июн — РИА Новости. В Удмуртии на ближайшие дни приостановили вакцинацию от коронавируса, сообщает оперштаб региона.Это связано с тем, что темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины. В результате образовался ее дефицит.Так, по словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, в день в регионе прививают до четырех-пяти тысяч человек. За последнюю неделю вакцину получили более 12 тысяч человек. При этом число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, за этот же период выросло вдвое.Новую партию "Спутника V", 17,4 тысячи доз, ожидают 27 июня."Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи", — заявили в оперштабе.
https://ria.ru/20210626/vaktsiny-1738705113.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, вакцинация, общество
В Удмуртии приостановили вакцинацию населения от коронавируса
10:23 26.06.2021 (обновлено: 15:56 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V"
Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

В Удмуртии на выходные приостановили вакцинацию населения от COVID-19 из-за нехватки препаратов

Читать ria.ru в
УФА, 26 июн — РИА Новости. В Удмуртии на ближайшие дни приостановили вакцинацию от коронавируса, сообщает оперштаб региона.
Это связано с тем, что темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины. В результате образовался ее дефицит.
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Так, по словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, в день в регионе прививают до четырех-пяти тысяч человек. За последнюю неделю вакцину получили более 12 тысяч человек. При этом число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, за этот же период выросло вдвое.
Новую партию "Спутника V", 17,4 тысячи доз, ожидают 27 июня.
"Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи", — заявили в оперштабе.
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