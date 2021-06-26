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В Москве пройдет гала-концерт к 55-летию русской школы саксофона

В Москве пройдет гала-концерт к 55-летию русской школы саксофона - РИА Новости, 26.06.2021

В Москве пройдет гала-концерт к 55-летию русской школы саксофона

В концертном зале РАМ имени Гнесиных в 19:00 состоится гала-концерт, посвященный 55-летию русской школы саксофона и 80-летию ее основательницы — народной... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T06:29

2021-06-26T06:29

2021-06-26T08:31

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В концертном зале РАМ имени Гнесиных в 19:00 состоится гала-концерт, посвященный 55-летию русской школы саксофона и 80-летию ее основательницы — народной артистки России, профессора Маргариты Шапошниковой, сообщает пресс-служба учреждения. В этот вечер на сцене выступят: народный артист России Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Осейчук, заслуженный артист России Андрей Турыгин, президент Евразийской ассоциации саксофонистов Никита Зимин, Российский квартет саксофонистов и многие другие исполнители. Еще один сюрприз — онлайн-поздравления от европейских звезд.Более полувека назад, в середине 1960-х годов, в стенах Гнесинки был открыт первый в СССР класс саксофона. Хотя на этот инструменте серьезно обучали играть в Европе, особенно во Франции, в нашей стране интерес к этому "певцу западной культуры" не поощряли. Поэтому создание новой исполнительской школы в условиях "железного занавеса" без репертуара, методических материалов и даже инструментов — стало уникальным явлением в искусстве прошлого века. Многие ученики и последователи школы Шапошниковой стали педагогами и воспитали не одно поколение звезд классической и джазовой музыки. Некоторые победили на престижных международных конкурсах, например на, Andorra Sax Fest, конкурсе имени Адольфа Сакса в бельгийском Динане и других.

https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html

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россия, новости культуры, игорь бутман, франция